112-nieuws: File op A50 bij Veghel door ongeluk • Auto met pech zorgt voor vertraging op A2

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

07:22 File op A50 bij Veghel door ongeluk Op de A50 bij Veghel staat maandagochtend file door een ongeluk. De vertraging richting Eindhoven loopt rond acht uur op tot zo'n twintig minuten. Lees verder

07:15 Auto met pech zorgt voor vertraging op A2 Automobilisten staan maandagochtend in de file op de A2 tussen Rosmalen en Waardenburg door een kapotte auto. Rond acht uur loopt de vertraging richting Utrecht op tot een kwartier. Lees verder

05:55 Vrouw wordt achterna gezeten door auto's, meerdere wapens in beslag genomen Een vrouw werd zondagavond achterna gezeten door twee auto's op de Deltaweg in Helmond. Ze zou al langer een conflict hebben met de inzittenden van de auto's. Toen de politie een man wilde controleren, sloeg hij op de vlucht. Meerdere wapens zijn in beslag genomen. Lees verder