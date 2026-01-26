Onderzoek naar drones boven vliegbases Volkel en Eindhoven 'loopt dood'

Onderzoek naar de drones die vlogen bij de vliegbasis Volkel en de (militaire) luchthaven Eindhoven leverde tot nu toe niets concreets op. Dat meldt Trouw maandag.

Het onderzoek naar die incidenten op 21 en 22 november loopt vooralsnog dood, meldt Trouw nu . De meldingen van mysterieuze vliegende objecten nabij de militaire luchthavens hebben niet geleid tot een verdachte, laat een woordvoerder van de marechaussee weten aan de krant. "Er is naar aanleiding hiervan dus geen opsporingsonderzoek gestart." Er zijn ook geen drones gevonden.

De onrust was groot toen eind vorig jaar drones werden gezien bij de (militaire) vliegvelden van Volkel en Eindhoven. Defensie zette vanaf de grond wapens in tegen onbemande vliegtuigjes. Op een van die avonden lag het vliegverkeer van Eindhoven enkele uren stil. Een paar dagen later kondigde Defensie forse investeringen aan in anti-dronewapens.

Drones bij vliegvelden

Het is recentelijk vaker raak met drones bij vliegvelden. Een drone is vorige week donderdag in beslag genomen bij vliegbasis Volkel. De bestuurder en de drone werden net buiten het terrein van de basis aangetroffen. De eigenaar is als verdachte aangemerkt.

In de buurt van Eindhoven Airport werd donderdag ook iemand opgepakt die met zijn drone bij de luchthaven vloog. Het is ook daar verboden om te vliegen met drones. De marechaussee stelt dat het in dat geval niet om een 'zware' zaak gaat, maar er wordt wel strafrechtelijk onderzoek gedaan. De drone is in beslag genomen.

Bij vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport was het vorig jaar ook al raak met drones. Bij Eindhoven Airport moest het vliegverkeer enkele uren worden stilgelegd vanwege na meldingen. Ook bij vliegbasis Volkel was het meermaals raak. Op camerabeelden waren begin december twee drones te zien bij de basis.

Hier lees je alle verhalen over drones boven Brabant.