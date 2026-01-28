Tilburg liet Tom de Wal arresteren, Eindhoven staat kerkdienst toe
Waar Tilburg ingreep en andere locaties afhaakten, vond kerkgenootschap Goed Nieuws Eindhoven, onder leiding van gebedsgenezer Tom de Wal, onderdak bij de gemeente Eindhoven. Zondagochtend hield het genootschap een dienst in de gymzaal aan de Heideveldstraat.
Tom de Wal kwam in het nieuws nadat hij in Tilburg werd gearresteerd tijdens gebedsgenezingen voor de ingang van Kerk Praise. De gemeente Tilburg had dit verboden omdat er geen vergunning voor was. Later zei burgemeester Onno Hoes dat hij Tom de Wal opnieuw zou laten arresteren als dezelfde situatie zich weer zou voordoen.
Waar de gemeente Tilburg pas tweeënhalf uur van tevoren hoorde dat De Wal naar de stad zou komen, was de gemeente Eindhoven ruim op tijd op de hoogte van de dienst. afgelopen zondag. "Naar aanleiding van berichten in de media en raadsvragen over de landelijke organisatie van Frontrunners Ministries (red. organisatie van Tom de Wal), zijn we een paar weken geleden zowel met hen als met de Goed Nieuws Kerk Eindhoven in gesprek gegaan", laat de gemeente weten. Daarbij is afgesproken dat de organisaties de gemeente vooraf informeren over wanneer en waar zij een dienst of bijeenkomst houden in Eindhoven.
"Afgelopen vrijdag zijn wij door Goed Nieuws Kerk Eindhoven geïnformeerd over de huur van de gymzaal", zegt de gemeente. Zondagochtend vond deze dienst daadwerkelijk plaats. De verhuur van sportaccommodaties verloopt online via Eindhoven Sport.
De inhoud van de diensten
Over de inhoud van de diensten van de kerk laat de gemeente zich niet uit. "De overheid bemoeit zich niet met geloofsinhoud en wij maken ook geen onderscheid tussen geloofsgemeenschappen. Zolang er geen wetten worden overtreden, is er geen aanleiding om beperkingen op te leggen", zegt de gemeente.
Eén keer gehuurd
Goed Nieuws Eindhoven heeft volgens de gemeente de gymzaal eenmalig gehuurd. "De kerk informeert ons wanneer zij een locatie in Eindhoven huren. In het gesprek van afgelopen vrijdag werd aangegeven dat het om deze specifieke locatie ging", zegt de gemeente.
Eerder afgewezen
Goed Nieuws Eindhoven werd eerder geweigerd op andere locaties. Zo werd een dienst bij brasserie 't Boshuys in Best afgeblazen. De reden werd niet gedeeld.
Ook in Eindhoven zelf is het kerkgenootschap eerder geweigerd. Het huurcontract van het Stedelijk College in Woensel werd door schoolbestuur Silfo per direct beëindigd. Dit omdat het medegebruik van het schoolgebouw ‘invloed blijkt te hebben op de schoolomgeving en het beeld van de school’ en dit ‘niet verenigbaar is met onze normen en waarden en het onderwijsbelang’. Het was de bedoeling dat de kerk daar wekelijks een dienst zou houden.
Omroep Brabant deed zelf onderzoek naar de bijeenkomsten van Goed Nieuws Eindhoven. Dit artikel is daarvan het resultaat. Op onze dossierpagina lees je alle verhalen over de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal.