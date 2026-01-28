Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Tilburger zwaargewond bij hijswerkzaamheden, krijgt tiny house op zich • Scooterrijdster gewond bij aanrijding in Waalwijk

Vandaag om 14:36
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
14:36

Tilburger zwaargewond bij hijswerkzaamheden, krijgt tiny house op zich

Tijdens hijswerkzaamheden in het Zuid-Hollandse Giessenburg is een man (36) uit Tilburg zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kreeg een tiny house op zich. De man is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis, meldt de politie.

10:45

Scooterrijdster gewond bij aanrijding in Waalwijk

Een scooterrijdster is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Burgemeester van Prooijenstraat in Waalwijk. De vrouw zag een auto over het hoofd en botste ertegenaan. 

10:15

Negende aanhouding voor oudjaarsrellen in Bredase wijk Tuinzigt

De politie heeft dinsdag een 39-jarige man uit Breda aangehouden voor  betrokkenheid bij de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in de wijk Tuinzigt in zijn woonplaats. Hij is de negende verdachte die is aangehouden.

10:10

Stroomstoring in Tilburg treft ruim tweeduizend huishoudens

Meerdere huishoudens in Tilburg zaten woensdagochtend zonder stroom. Het ging in totaal om 2263 klanten in de wijken Koolhoven en Dalem. De problemen begonnen om iets voor tien uur in de ochtend en waren na een half uur voorbij.

09:30

Bromfietser raakt gewond bij botsing met auto in Breda

Een bromfietser is woensdagochtend in Breda gewond geraakt aan zijn been. De man kwam ten val nadat hij in botsing was gekomen met een  auto op de Crogtdijk.

09:10

Vrouw duwt 12-jarige van fatbike en gaat er op zijn fiets vandoor

Een jongen van 12 uit Tilburg is dinsdagmiddag in Tilburg beroofd van zijn fatbike.  De tiener werd van zijn fiets geduwd door een vrouw die er vervolgens op de fatbike vandoorging. 

08:38

Ongeluk op de A2 zorgde voor flinke vertraging richting Eindhoven

Op de A2 bij knooppunt Batadorp is woensdagochtend een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp waren even dicht. Dit zorgde voor vertraging in de ochtendspits voor het verkeer richting Eindhoven.

08:00

Man rijdt 111 kilometer per uur in Eindhoven en moet rijbewijs inleveren

Een man heeft dinsdagavond zijn rijbewijs moeten inleveren bij de politie in Eindhoven. Hij reed met 111 kilometer per uur over de Professor Doctor Dorgelolaan. De maximaal toegestane snelheid daar is 50 kilometer per uur. 

07:40

Snelheidsduivel in Eindhoven betrapt met drugs in z'n onderbroek

Een man uit Helmond die haast had en door Eindhoven scheurde met zijn auto is door de politie aangehouden. Niet alleen reed hij 27 kilometer per uur te hard. Hij bleek ook nog eens onder invloed te zijn van drugs. Daarnaast had hij nog flink wat drugs verstopt in zijn onderbroek. 

05:35

Brand in appartement in Hintham trekt veel bekijks van omwonenden

In een appartement van een flat aan De Engstoep in Hintham (gemeente Den Bosch) is dinsdagnacht brand uitgebroken. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse en had de brand snel onder controle. 

