Foutje in drukwerk zorgt voor gegniffel en dat is niet voor het eerst

Een advertentie van Bruna in Rijen liet maandag een hoop mensen gniffelen. De winkel wilde klanten een fijne carnaval wensen en hen attenderen op de aankomende verbouwing. Maar dat pakte minder goed uit dan gehoopt... In vrolijk gekleurde letters lijkt er in de advertentie 'anaal' te staan, terwijl het natuurlijk om 'carnaval' gaat. Het is niet voor het eerst dat een drukfout leidt tot hilariteit.

'Dat is niet zo Best'

Als je ergens verwacht dat ze wel kunnen spellen, dan is het bij de bibliotheek. Maar in Best werden in oktober 2024 twee meterslange banners voor de deur gehangen met daarop de tekst 'biblotheek'. Ai! De directeur had wel wat uit te leggen, al wist hij het goed op te lossen met een woordgrap: "Dat is niet zo Best." Volgende keer toch even de puntjes op de 'i' checken...

Spelfout bij de bibliotheek in Best.

Verkeerde carnavalsnaam

Op verschillende plaatsen in Brabant doken in 2019 posters op van een bierbrouwer waarbij dorpen de verkeerde carnavalsnaam kregen. Zo werden Handel en Mariaheide opeens naar een naastgelegen dorp vernoemd. Bavaria beloofde de posters snel aan te passen, maar ging vervolgens weer in de fout. In Son hing in eerste instantie de goede poster, maar Sjef Posterplakker hing vervolgens de verkeerde op. En daardoor heette Krutjesgat plots Papgat, wat de carnavalsnaam is van Sint-Oedenrode. Misschien wordt het tijd dat Sjef Posterplakker wat vaker aan het alcoholvrije bier gaat?

Bavaria gaat de fout in met carnaval.

Ook Jägermeister kent z'n carnavalsklassiekers niet

Oké, misschien is niet voor iedereen de Brabantse carnavalstraditie gesneden koek. Maar dat je tegen Oeteldonkers geen 'Alaaf!' roept, dat is toch wel les 1. Een paar jaar geleden was dit blijkbaar nog niet helemaal doorgedrongen tot de reclame-afdeling van Jägermeister, want het liep even mis toen in 2020 posters met die tekst opdoken in Oeteldonk. Overigens niet de eerste keer, in 2017 ging La Place ook in de fout.

Jägermeister maakt fout in Oeteldonk.

Snel verwijderen

Ook de gemeente Breda heeft wel eens een foutje gemaakt. 'Met opgepomte banden ga je sneller op de fiets' stond op een campagneposter voor het oppompen van fietsbanden.

Blunder op poster in Breda.

Beeeeergeijk

Het dorp Bergeijk heeft er ook aan moeten geloven. Wie het dorp inreed, kon denken dat de navigatie het fout had. Op het bord stond namelijk 'Beergeijk'. Dat was natuurlijk een foutje.

Een blunder in Bergeijk (foto: John en Cobi van Berkel).

Waar is de 't'?

Dan een pijnlijke fout voor een onderwijsgroep: 'Ondek het bij Curio' stond er te lezen op een reclamezuil. Juist, daar mist een 't'. De onderwijsgroep schreef vervolgens op zijn Facebookpagina: "Wij zijn niet voor niets altijd op zoek naar docenten Nederlands". Uitstekende reactie.

Spelfout van Curio.

Een Willem II-bus in Breda

NAC-fans waren op zijn zachtst gezegd not amused toen er op de schermen in de bussen in Breda de tekst verscheen: 'Met de bus naar onze Tricolores'. De harde kern van NAC dreigde al met acties, toen Arriva de boel gauw suste en beloofde de schermen aan te passen.

Willem ll bus in Breda.

Het gevoel van hier... in Groningen?

Met reclameposters van Omroep Brabant ging het ook niet helemaal lekker in 2017. Collega's van RTV Noord verbaasden zich over een bord dat ineens opdook in het Groningse Zuidbroek. En hoewel we de Groningers natuurlijk ook het gevoel van hier gunnen, zaten zij daar blijkbaar niet zo op te wachten. "Ja houdoe Brabant! En nu opgeduveld!" Het bleek een foutje van het bedrijf dat de posters ophing.