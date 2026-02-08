112-nieuws: Slapende reiziger zonder kaartje uit trein gezet • Auto crasht, bestuurder buiten bewustzijn gevonden

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10:18 Slapende reiziger zonder kaartje uit trein gezet Een slapende treinreiziger is zondagochtend uit de trein gezet op station Eindhoven. De man had geen vervoersbewijs en geen identiteitsbewijs bij zich. Lees verder

09:06 Auto crasht, bestuurder buiten bewustzijn gevonden Agenten van de politie Den Bosch werden zaterdagnacht opgeroepen vanwege een gecrashte auto. De bestuurder was buiten bewustzijn. Lees verder

08:51 Zeiler is te vermoeid om te varen en belt 112, zoekactie door hulpdiensten De politie en brandweer hebben zaterdagnacht de Maas van Heusden tot Hedel afgezocht op zoek naar iemand in een zeilbootje. De hulpdiensten waren gebeld door een man die zei dat hij in dit bootje zat. Zondagochtend werd de man met behulp van een politiehelikopter in goede gezondheid gevonden. Lees verder

06:17 Ravage nadat explosief ontploft op balkon, vrouw en kind met de schrik vrij Op het balkon van een appartement aan de Maasdijk in Breda is zaterdagnacht een explosief gegooid. Het explosief ging af en zorgde voor een flinke ravage in de woonkamer. Lees verder