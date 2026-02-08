Burgemeester Moerdijk voelt zich 'genaaid' en noemt Wilders 'walgelijk'

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Moerdijk voelt zich 'genaaid' door de provincie en het Rijk, omdat ze het besluit over het mogelijk verdwijnen van het dorp hebben uitgesteld. Hij heeft ook geen goed woord over voor PVV-leider Geert Wilders, die volgens hem 'huilie huilie' in Moerdijk kwam doen.

Dat zei de burgemeester zondagmiddag tijdens de talkshow Spraakvermaak in Terheijden. Hij was daar te gast om te vertellen over het mogelijk verdwijnen van Moerdijk. Als het interview gaat over het moment dat de gemeente die keuze aankondigde, wordt burgemeester Moerkerke fel. De gemeente maakte het besluit bewust in aanloop naar 1 december bekend. Op die datum zouden het Rijk en de provincie namelijk óók hun keuze kenbaar maken. Besluit last minute uitgesteld

Maar die twee partijen kozen ervoor hun besluit tot 1 juni uit te stellen, omdat er volgens hen meer onderzoek nodig is. "Ik kan me voorstellen dat u zich toen redelijk gesandwitcht voelde", zegt presentator Walter van de Calseyde daarover. Moerkerke beaamt dat.