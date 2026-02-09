Doorrijden is 130 euro boete: handhaving spitssluiting van start

Een boete van 130 euro valt op je deurmat als je vanaf nu doorrijdt tijdens de spitssluiting in Prinsenbeek. De periode van waarschuwen is voorbij. De boete is ook een tientje duurder geworden.

Een handtekeningenactie , een rechtszaak en veel discussie : de spitsafsluiting heeft veel losgemaakt. Toch ging de tijd van boetes uitdelen deze maandagochtend in. Of er daadwerkelijk al beruchte enveloppen met paarse randen zijn verzonden deze eerste ochtend van handhaving is onduidelijk. “We hebben geen cijfers”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Het is een wapen tegen sluipverkeer in Prinsenbeek. De leefbaarheid in het dorp moet worden vergroot. In november begon een proef met de spitssluiting tussen zeven en negen uur in de ochtend. Camera’s bij vier invalswegen controleren sindsdien de kentekens van de voertuigen die het dorp in- en uitgaan.

Hogere boete

De camera’s staan dus al een tijdje aan. Al bleef het bij waarschuwen in het begin, zo beloofde de gemeente Breda. Die periode is nu dus ten einde. Eerder is gesproken over boetes van 120 euro. Dat is nu 130 euro geworden. En in beide gevallen is dat exclusief 9 euro administratiekosten. “Het OM heeft de boetes in 2026 verhoogd”, verklaart de gemeentewoordvoerder. Al zijn er natuurlijk ook altijd bestuurders met ontheffingen.

Automobilisten hielden een handtekeningenactie en de gemeente Etten-Leur spande een rechtszaak aan tegen haar grote buur: de gemeente Breda. Alleen de rechter koos de kant van de grote stad. Die vond de sluiting van wegen in de spits een gepaste maatregel omdat het niet gevaarlijk is en blijkt te werken.