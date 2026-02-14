112-nieuws: Grote controle in Eindhoven: 1800 bestuurders getest met nieuw handigheidje • Tiener uit Breda vast na overval in Groningen

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

12:30 Grote controle in Eindhoven: 1800 bestuurders getest met nieuw handigheidje Bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Eindhoven zijn vrijdagavond 1800 bestuurders getest. Zeven van hen waren onder invloed. De controles werden gedaan met een nieuw snufje van de politie: de zogeheten sniffer. Lees verder

12:24 Tiener uit Breda vast na overval in Groningen Een 17-jarige jongen uit Breda is vrijdagavond aangehouden na een overval in een huis in Groningen. Daarbij waren meerdere overvallers betrokken. Lees verder

10:29 Verkeer tijd lang in polonaise op de A27 door vrachtwagen met pech Het verkeer kwam zaterdagochtend in een file - of in carnavalstermen een polonaise - terecht op de A27 van Breda richting Gorinchem. Bij industriegebied Avelingen strandde een vrachtwagen met pech. Lees verder

09:04 Kapotte bovenleiding: nog uren minder treinen tussen Den Bosch en Utrecht Tussen Den Bosch en Utrecht rijden tot zes uur zaterdagavond veel minder treinen dan gebruikelijk. Oorzaak is een defecte bovenleiding. Lees verder

08:06 Voorwerpen op de weg bij Oirschot, veel vertraging op A58 De ANWB waarschuwde zaterdagochtend voor meer dan een uur vertraging op de A58 van Tilburg richting Eindhoven. Dit vanwege 'voorwerpen op de weg' bij Oirschot. Lees verder