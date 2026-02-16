LIVE | Recordpoging polonaise in Veldhoven • ochtendspits voor de kroeg
Roeptoetgat houdt je in dit liveblog op de hoogte van al het carnavalsnieuws uit Brabant. Van opvallende outfits tot bijzondere anekdotes.
Liveblog
Zo overleef je carnaval zonder ziek te worden
Vier dagen lang polonaise lopen, bier drinken en vette hap eten: kei gezellig, maar het kan wel een aanslag op je gezondheid zijn. Met de tips van fitnesscoach Janine Smulders uit Eindhoven blijf je toch een beetje fit tijdens carnaval. Wie denkt dat vette hap niet meer kan, heeft het mis. "Dat hoort natuurlijk bij carnaval. Maar eet naast frietjes, frikandellen en kapsalons ook een eiwitrijke maaltijd met wat fruit voor de vitamines", adviseert ze. Een tosti met wit brood kun je bijvoorbeeld ook eens afwisselen voor een tosti met volkoren brood. En het allerbelangrijkste: blijf genoeg water drinken om uitdroging te voorkomen.
Lees in dit artikel nog meer tips om gezond te blijven tijdens het feesten.
Bekijk hier de lichtjesoptocht in Knollenrijk
De lichtjesoptocht trok gisteravond weer door de straten van Knollenrijk (Berghem). Geniet nog even na en bekijk de foto's van de mooiste wagens.
Het weer op carnavalsmaandag: dit moet je weten
Van sneeuw, zoals zondagmiddag en -avond, zullen de carnavalsvierders deze maandag geen last hebben. Maar heel fraai feestweer zal het niet zijn, volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza. De temperatuur is volgens Lafeber nog wel aardig, met 7 of 8 graden in de middag. Maar daarbij hebben we te maken met veel wolkenvelden en zo nu en dan trekken wat buien over de provincie. Maandagavond en -nacht blijft het wisselvallig.
Ochtendspits voor de kroeg
Bij sportcafé De loco in Bonenpikkerslaand (Chaam) staan de eerste carnavalsvierders maandagochtend al in de rij voor het testikelbal. Om kwart voor acht stond er al een rij van zo'n dertig meter. Aan de buitenbar worden de eerste biertjes getapt. Binnen loopt de prins en zijn gevolg de eerste polonaise.
“We sloten om twee uur, maar staan er nu weer", zegt eigenaar Eric van de Ende. Hij en zijn team staan klaar voor weer een dagje doorhalen. Het Testikelbal wordt dit jaar voor de 28Ste keer gehouden. “Het is een uit de hand gelopen grap”, vertelt Van de Ende. “Er komen 700 man.” De meeste bezoekers wachten niet tot de optocht begint in de middag en zijn even na achten al binnen. Marianne uit Zundert staat gezellig met een biertje in haar hand te dansen. Haar derde van de ochtend. “Mooi toch", zegt ze met een grote glimlach.
Carnavalsmaandag: Dit zie en hoor je vandaag in Roeptoetgat
Nog een extra dagje vrij of wellicht met een kleine carnavalskater op je werk? Ook op deze carnavalsmaandag is Omroep Brabant er weer de hele dag bij! Hieronder zie en hoor je wat je vandaag niet hoeft te missen.
Vandaag staat een bijzondere recordpoging op het programma. 18:00 uur doen we in Veldhoven een poging om het wereldrecord polonaise lopen te verbreken!
We schakelen live met het Fijnfisjenie Café, waar stamgast Lucille Werner vandaag aanwezig is, om dit wereldrecord bij te wonen.
Om 14:00 uur zie je op onze kanalen een registratie van de optocht van Boemeldonck (Prinsenbeek) en om 20:00 uur zijn we live bij Kruikenstad in Koor in Tilburg.
Vanaf 06:00 uur kun je al luisteren naar de Dweilradio en onze verslaggevers trekken weer met de Roeptoetmobiel door Brabant.
Heb jij leuke carnavalsfoto’s of video’s? Deel ze met ons via deze link.