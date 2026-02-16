LIVE | Recordpoging polonaise in Veldhoven • ochtendspits voor de kroeg

09:54

Nog een extra dagje vrij of wellicht met een kleine carnavalskater op je werk? Ook op deze carnavalsmaandag is Omroep Brabant er weer de hele dag bij! Hieronder zie en hoor je wat je vandaag niet hoeft te missen.

Vandaag staat een bijzondere recordpoging op het programma. 18:00 uur doen we in Veldhoven een poging om het wereldrecord polonaise lopen te verbreken!

We schakelen live met het Fijnfisjenie Café, waar stamgast Lucille Werner vandaag aanwezig is, om dit wereldrecord bij te wonen.

Om 14:00 uur zie je op onze kanalen een registratie van de optocht van Boemeldonck (Prinsenbeek) en om 20:00 uur zijn we live bij Kruikenstad in Koor in Tilburg.

Vanaf 06:00 uur kun je al luisteren naar de Dweilradio en onze verslaggevers trekken weer met de Roeptoetmobiel door Brabant.



Heb jij leuke carnavalsfoto’s of video’s? Deel ze met ons via deze link.