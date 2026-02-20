112-nieuws: Stalen poort valt op vrachtwagenchauffeur, slachtoffer komt om het leven • Man bezorgt politie Tilburg handenvol werk

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08:44 Stalen poort valt op vrachtwagenchauffeur, slachtoffer komt om het leven Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagochtend in de Kamillestraat in Den Bosch om het leven gekomen toen een stalen poort op hem viel. Dit gebeurde bij de bevoorradingsplaats van de Albert Heijn en de Action. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Lees verder