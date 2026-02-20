Navigatie overslaan
112-nieuws: Stalen poort valt op vrachtwagenchauffeur, slachtoffer komt om het leven • Man bezorgt politie Tilburg handenvol werk

Vandaag om 08:44
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
08:44

Stalen poort valt op vrachtwagenchauffeur, slachtoffer komt om het leven

Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagochtend in de Kamillestraat in Den Bosch om het leven gekomen toen een stalen poort op hem viel. Dit gebeurde bij de bevoorradingsplaats van de Albert Heijn en de Action. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.

07:22

Man bezorgt politie Tilburg handenvol werk

Een Poolse man is donderdagnacht aangehouden nadat hij meerdere keren problemen veroorzaakte in Tilburg. 

