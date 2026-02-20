Spitssluiting leidt tot enorme verkeersafname in Prinsenbeek

De spitssluiting in Prinsenbeek is nog geen twee weken geleden ingevoerd en nu al leidt die tot een verkeersafname van liefst tachtig procent in het dorp. Dat zegt de gemeente Breda blij verrast. “De verkeersmaatregelen hebben het gewenste effect.”

Vorige week maandag is de spitssluiting in Prinsenbeek pas officieel ingevoerd, na een proef van een half jaar. Deze verkeersmaatregel is volgens Breda nodig om doorgaand verkeer tijdens de ochtendspits uit het dorp te mijden. Daarmee moet de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van Prinsenbeek verbeterd worden en ruimte worden gecreëerd voor toekomstige woningbouw. De maatregel is volgens de gemeente nu al succesvol. Inrijverbod

Ongeveer de helft van het verkeer in Prinsenbeek is sluipverkeer, blijkt uit eerdere verkeersanalyses van de gemeente Breda. Dagelijks zorgt dat voor opstoppingen, verkeersonveilige situaties en slechtere luchtkwaliteit.



Daarom geldt er nu op doordeweekse dagen tussen zeven en negen uur ’s ochtends een inrijverbod bij de vier invalswegen van Prinsenbeek: de Strijpenseweg, Leursebaan, Markweg en de Halseweg. Vanaf de A16 blijft het dorp bereikbaar, vanuit Breda kom je via de Backer en Ruebweg en de Valdijk Prinsenbeek in.

Overzicht van de wegafsluitingen rond Prinsenbeek.

Burenruzie

De spitssluiting leidde tot een burenruzie tussen Breda en Etten-Leur. De gemeente Etten-Leur stapte zelfs naar de rechter, omdat ze zich zorgen maakte over haar verkeersstromen en verkeersveiligheid.

"Door die afsluiting verplaatst die verkeersdrukte zich naar binnenwegen in Etten-Leur", beargumenteerde de advocaat van deze gemeente bij de rechtbank. Die verloor de rechtszaak uiteindelijk. ‘Gij mag er nie deur, want ge komt uit Etten-Leur’, zingen De Peters uit Prinsenbeek in een carnavalsnummer over de spitssluiting:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren