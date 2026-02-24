Goede bedoelingen, knullige uitkomst: Heesch staat niet alleen voor paal
Goede bedoelingen met een dom effect. Een exemplarisch voorbeeld hiervan zie je momenteel in Heesch waar de stoep is verdwenen om plaats te maken voor een groenstrook. Voetgangers moeten nu over de weg lopen wat erg onveilig is. Nu kennen we in Brabant meer voorbeelden van goede bedoelingen met een knullige uitwerking.
Zo was er vorig jaar een boompje dat de ingang van een nieuwe wasstraat blokkeerde in Eindhoven. De eigenaar van de wasstraat wist niet goed of hij moest lachen of huilen. Het leek wel een grap, maar bij de gemeente moest er lang over dit probleem worden nagedacht omdat het om een zogenoemd compensatie-boompje ging. Een exemplaar dat een andere gekapte boom vervangt.
Excuses
De eigenaar van de wasstraat kreeg excuses van de gemeente en de boom zou verplaatst worden. Zou inderdaad. Een dag na dit besluit had iemand het boompje omver gereden. Probleem opgelost.
Even verderop in Best hadden ze in 2024 een soortgelijk probleem, maar dan niet met een boom maar met een lantaarnpaal. Die paal stond midden in een net aangelegde parkeerplaats waardoor die onbruikbaar werd.
De gemeente Best reageerde sportief en zei dat "dit er inderdaad wat ongelukkig uitzag". Daarnaast had de gemeente goed nieuws. De lantaarnpaal zou diezelfde dag nog verplaatst worden. Door een onhandige planning met verschillende aannemers was eerst de parkeerplaats aangelegd en daarna de paal pas verplaatst, in plaats van andersom.
Prominent in het midden
Buurgemeente Eindhoven is ook onhandig met lantaarnpalen. Ook daar stond een lantaarnpaal prominent midden in een parkeerplaats in de 's Gravesandestraat. De gemeente beloofde uit te zoeken hoe dit kon gebeuren maar het antwoord daarop blijft nog in nevelen gehuld. De paal is wel verplaatst.
Eindhoven kan zich kampioen 'onhandig met lantaarnpalen' noemen. Eerder werd er namelijk in deze gemeente een oprit gemaakt waarin in het midden, inderdaad een lantaarnpaal stond. Deze hachelijke situatie werd vrij snel aangepast.
Ook in Oosterhout gaat het niet altijd goed met lantaarnpalen en parkeerplaatsen: het beeld spreekt voor zich. De paal is vrij snel na klachten van omwonenden verplaatst.
Helmond maakte een variant op de lantaarnpalen door twee verkeerspaaltjes een eigen parkeerplek te geven. Deze keer ding het alleen niet om een foutje, maar om een doelbewuste actie van de gemeente. Een geparkeerde auto zou het zicht beperken bij een oversteekplaats, zo was de gedachte van de gemeente. Met de paaltjes werd gekeken of het veiliger werd op deze manier. Of de paaltjes er nog steeds staan is onduidelijk.
Dan de afsluiter in de reeks onhandige goede bedoelingen: een zebrapad in Rijen. Dat begon en eindigde tussen de struiken.