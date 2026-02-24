Goede bedoelingen, knullige uitkomst: Heesch staat niet alleen voor paal

Goede bedoelingen met een dom effect. Een exemplarisch voorbeeld hiervan zie je momenteel in Heesch waar de stoep is verdwenen om plaats te maken voor een groenstrook. Voetgangers moeten nu over de weg lopen wat erg onveilig is. Nu kennen we in Brabant meer voorbeelden van goede bedoelingen met een knullige uitwerking.

Zo was er vorig jaar een boompje dat de ingang van een nieuwe wasstraat blokkeerde in Eindhoven. De eigenaar van de wasstraat wist niet goed of hij moest lachen of huilen. Het leek wel een grap, maar bij de gemeente moest er lang over dit probleem worden nagedacht omdat het om een zogenoemd compensatie-boompje ging. Een exemplaar dat een andere gekapte boom vervangt.

Excuses

De eigenaar van de wasstraat kreeg excuses van de gemeente en de boom zou verplaatst worden. Zou inderdaad. Een dag na dit besluit had iemand het boompje omver gereden. Probleem opgelost.

Even verderop in Best hadden ze in 2024 een soortgelijk probleem, maar dan niet met een boom maar met een lantaarnpaal. Die paal stond midden in een net aangelegde parkeerplaats waardoor die onbruikbaar werd.