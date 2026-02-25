112-nieuws: Ongeluk met drie voertuigen in Geldrop, weg deels afgesloten • Kop-staartbotsing op N261 bij Kaatsheuvel, kleine kinderen op achterbank

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

18:18 Ongeluk met drie voertuigen in Geldrop, weg deels afgesloten Op de A67 in Geldrop is woensdag een ongeluk gebeurd met twee auto's en een busje. Meerdere mensen zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancemedewerkers, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Lees verder

15:10 Kop-staartbotsing op N261 bij Kaatsheuvel, kleine kinderen op achterbank Drie auto's zijn woensdagmiddag tegen elkaar aangereden in Kaatsheuvel. De kop-staartbotsing gebeurde op de kruising van de Midden-Brabantweg met Europalaan. Lees verder

13:30 Gewonde vrouw ligt 2 uur in natuurgebied Breda, ambulance kon er niet komen Een vrouw is woensdag gewond geraakt tijdens een wandeling in de buurt van het Beemdenbospad in Breda. Volgens een ooggetuigen werd ze omver getrokken door een hond van een ander. Ze heeft mogelijk haar enkel gebroken, maar de hulpdiensten konden haar pas na twee uur meenemen naar het ziekenhuis. Lees verder

12:45 Vuurwerk gegooid naar politiebureau Roosendaal: drie mannen opgepakt Drie mannen zijn dinsdagavond in Roosendaal opgepakt nadat er vuurwerk werd gegooid naar het politiebureau aan de Nieuwstraat. Een 22-jarige man uit Roosendaal zit nog vast. Lees verder

11:20 200 hennepplanten gevonden in Oisterwijk Agenten zijn dinsdagmiddag een huis aan de Scheepersdijk in Oisterwijk binnengevallen. In het huis vonden zij een hennepkwekerij met 200 planten. Lees verder

10:54 17-jarig slachtoffer schietpartij supermarkt is in haar gezicht geraakt Bij de schietpartij dinsdagavond bij een supermarkt in Vierlingsbeek is een 17-jarig meisje gewond geraakt. Ze is beschoten en in haar gezicht geraakt, zo maakt de politie woensdag bekend. Lees verder

10:28 Sportauto waar jaren aan gewerkt is gaat in vlammen op op weg naar keuring Een sportauto waaraan zes jaar gewerkt was om deze op te knappen, is woensdag in vlammen op gegaan in Vinkel. Tijdens het rijden over de Rekken, vlak naast de A59, vatte de auto ineens vlam. Lees verder

09:49 Scooterrijder botst tegen bezorgwagen en raakt gewond Een scooterrijder is woensdagochtend tegen de zijkant van een bezorgwagen gebotst op de kruising van de Hulteneindsestraat met het Schaijkpad in Hulten. De scooterrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder

09:45 Crash op A59: auto slaat over kop en vliegt over sloot, bestuurder gewond Een automobilist is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de A59 bij Waalwijk. De bestuurder raakte van de weg, sloeg over de kop, vloog over de sloot en kwam op de zijkant in niemandsland terecht. Lees verder

09:40 Fietser komt onder auto terecht in Waalwijk en raakt gewond Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt in Waalwijk. Het slachtoffer werd aangereden door een automobilist op de Reigerbosweg en kwam onder de auto terecht. Lees verder

08:42 Fietser en automobilist botsen net voor rotonde in Breda op elkaar Een fietser en automobilist zijn woensdagochtend op elkaar gebotst in Breda. Het ongeluk gebeurde net voor de rotonde op de Mastbosstraat. Lees verder

08:40 Gewelddadige beroving in Heeze, twee jongeren uit Geldrop opgepakt De politie heeft maandag twee jonge mannen van 17 en 18 jaar uit Geldrop aangehouden voor een beroving. Zij maakten deel uit van een groep jongeren die in de nacht van 21 op 22 december een jongen met geweld beroofden van zijn telefoon. Lees verder

05:46 Automobilist twee keer in twee weken tijd betrapt op rijden onder invloed Een automobilist is dinsdagmiddag door de politie gestopt op de A2 bij Den Bosch. Agenten zagen in de systemen dat de bestuurder tien dagen geleden was betrapt op rijden onder invloed van THC. Lees verder

05:41 Scooterrijder zonder rijbewijs rijdt onder invloed Een scooterrijder is dinsdagnacht aangehouden door wijkagenten van het team Breda Noordwest. De scooterrijder reed onder invloed. Lees verder