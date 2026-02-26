Jumbo sluit niet uit schade te verhalen op voormalig topman Frits van Eerd

Supermarktconcern Jumbo sluit niet uit dat het ooit schade zal verhalen op Frits van Eerd. De voormalige topman van het bedrijf werd vorig jaar tot twee jaar cel veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De rechter stelde in het vonnis dat Van Eerd ook Jumbo benadeelde bij die strafbare feiten.

"Jumbo behoudt zich het recht voor om eventuele schade te verhalen, als definitief zou blijken dat Jumbo is benadeeld", schrijft Jumbo in zijn jaarverslag. Het bedrijf wil zo'n eventuele schadeprocedure tegen Van Eerd "op passende wijze en vertrouwelijk" afwikkelen. Frits van Eerd werd in augustus veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Tijdens het strafproces werd duidelijk dat Van Eerd van medeverdachte Theo E. gratis of voor minder dan de marktprijs waardevolle spullen kreeg, zoals luxe gereedschapskisten, crossmotoren en een dieplader. De rechter stelde vast dat Van Eerd in sommige gevallen via vervalste sponsorcontracten betaalde met geld van Jumbo voor privéaankopen. Nieuwe feiten naar naar boven gekomen

In het jaarverslag schrijft het bedrijf nu dat uit het vonnis voor Jumbo nieuwe feiten naar boven kwamen, "waaronder een mogelijke benadeling". Tegelijkertijd concludeert de raad van commissarissen (rvc) na advies dat die nieuwe feiten nu geen aanleiding geven voor vervolgonderzoek naar de zaak.

In 2022 liet de rvc wel een onderzoek uitvoeren, nadat de verdenkingen van het Openbaar Ministerie tegen Van Eerd bekend waren geworden. Onderzoekers van accountants- en consultancykantoor KPMG stelden toen geen strafbare feiten binnen Jumbo vast. In de rvc zit ook Van Eerds zus, Colette Cloosterman-van Eerd. Alle macht kwijt

De voormalig topman verloor in september, een maand na de uitspraak, al zijn macht binnen Jumbo. De Veghelse supermarktconcern trok destijds alle zeggenschap van de voormalige topman in zolang de witwaszaak rond hem loopt. Dit betekende dat hij in tegenstelling tot de andere aandeelhouders, zoals zijn zus Colette Cloosterman-van Eerd en Monique Groenewoud-van Eerd, geen stem meer heeft bij besluitvorming over Jumbo. Hoger beroep

Frits van Eerd gaf na het horen van het vonnis aan in hoger beroep te gaan. Zijn advocaat Robbert Jonk liet in een persbericht weten dat van Eerd zich op geen enkele wijze kon vinden in het vonnis. "Mijn client meent dat het oordeel van de rechtbank volstrekt geen recht doet aan de feiten en zijn vermeende rol daarin. Namens cliënt zal de verdediging daarom het gerechtshof verzoeken het vonnis op alle punten opnieuw te beoordelen", schreef Jonk. Wanneer het hoger beroep dient is nog niet bekend. Dat kan wel een jaar of langer op zich laten wachten. Omdat de rechtszaak in Groningen was, is het hoger beroep in ieder geval bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

