112-nieuws: Man krijgt schok van 10.000 volt, raakte stroomkabel tijdens werkzaamheden • Vijf auto's botsen op elkaar op A2, weg richting Eindhoven weer vrij

Vandaag om 12:31
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
12:31
Man krijgt schok van 10.000 volt, raakte stroomkabel tijdens werkzaamheden
Een man is vrijdagochtend gewond geraakt tijdens werkzaamheden aan de Tolburgstraat in Den Bosch. Hij zou aan het werk zijn geweest aan een KPN-kabel en daarbij een stroomkabel hebben geraakt. Dit zou hem een schok van 10.000 volt hebben opgeleverd.
10:42
Vijf auto's botsen op elkaar op A2, weg richting Eindhoven weer vrij
Op de A2 bij knooppunt De Hogt zijn vrijdagochtend vijf auto’s op elkaar gebotst. De linkerrijstrook richting Eindhoven is afgesloten geweest. Rond half twaalf was de weg weer vrij.
08:42
Vermiste tieners uit Sleeuwijk opgelucht teruggevonden: politie wil uitleg
De vermiste kinderen uit Sleeuwijk zijn vrijdagochtend in goede gezondheid gevonden. Dit laat de politie vrijdag weten. Ze krijgen een goed gesprek met de politie.
06:04
Vrouw betrapt auto-inbreker in Tilburg
Een auto-inbreker is donderdagnacht op heterdaad betrapt in de wijk Reeshof in Tilburg. Een vrouw hoorde glasgerinkel, keek uit het raam en zag toen dat de man bezig was. Ze waarschuwde meteen de politie.
05:47
Jonge tieners (14, 13, 13) vermist uit Sleeuwijk, politie dringend op zoek
De politie is dringend op zoek naar een minderjarige jongen en twee minderjarige meisjes. De tieners zijn sinds woensdagavond vermist. Toen vertrokken ze, vermoedelijk te voet, vanuit Sleeuwijk. Het is onbekend waar de drie nu zijn.
05:39
Drie verdachten vast na overval in Deurne, slachtoffer gewond
Een man is donderdagnacht gewond geraakt bij een overval bij hem thuis aan de Jeroen Boschstraat in Deurne. De daders bedreigden hem met een vuurwapen en sloegen hem daarmee.
