112-nieuws: Man krijgt schok van 10.000 volt, raakte stroomkabel tijdens werkzaamheden • Vijf auto's botsen op elkaar op A2, weg richting Eindhoven weer vrij

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

12:31 Man krijgt schok van 10.000 volt, raakte stroomkabel tijdens werkzaamheden Een man is vrijdagochtend gewond geraakt tijdens werkzaamheden aan de Tolburgstraat in Den Bosch. Hij zou aan het werk zijn geweest aan een KPN-kabel en daarbij een stroomkabel hebben geraakt. Dit zou hem een schok van 10.000 volt hebben opgeleverd. Lees verder

10:42 Vijf auto's botsen op elkaar op A2, weg richting Eindhoven weer vrij Op de A2 bij knooppunt De Hogt zijn vrijdagochtend vijf auto’s op elkaar gebotst. De linkerrijstrook richting Eindhoven is afgesloten geweest. Rond half twaalf was de weg weer vrij. Lees verder

08:42 Vermiste tieners uit Sleeuwijk opgelucht teruggevonden: politie wil uitleg De vermiste kinderen uit Sleeuwijk zijn vrijdagochtend in goede gezondheid gevonden. Dit laat de politie vrijdag weten. Ze krijgen een goed gesprek met de politie. Lees verder

06:04 Vrouw betrapt auto-inbreker in Tilburg Een auto-inbreker is donderdagnacht op heterdaad betrapt in de wijk Reeshof in Tilburg. Een vrouw hoorde glasgerinkel, keek uit het raam en zag toen dat de man bezig was. Ze waarschuwde meteen de politie. Lees verder

05:47 Jonge tieners (14, 13, 13) vermist uit Sleeuwijk, politie dringend op zoek De politie is dringend op zoek naar een minderjarige jongen en twee minderjarige meisjes. De tieners zijn sinds woensdagavond vermist. Toen vertrokken ze, vermoedelijk te voet, vanuit Sleeuwijk. Het is onbekend waar de drie nu zijn. Lees verder