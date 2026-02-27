Eerst vrijgesproken, nu 9 jaar cel voor Antoon R.

Antoon R. (32) uit Oss heeft negen jaar cel gekregen voor het doodschieten van Peter Netten (30). Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Netten werd op 4 juni 2018 op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss doodgeschoten tijdens een ordinaire ruzie. Antoon R. is de zoon van de beruchte godfather Martien R. Eerder sprak de rechtbank Antoon R. nog vrij wegens gebrek aan bewijs.

Peter Netten overleed op het kamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss nadat er vijf kogels op hem waren afgevuurd. Het gaat om hetzelfde kamp waar een jaar later zevenhonderd agenten binnenvielen tijdens operatie Alfa. Hierbij werden vele verdachten aangehouden, onder wie 'godfather' Martien R. Flinke ruzie

Er was die nacht van 3 op 4 juni ruzie ontstaan toen Netten wilde dat Kaan D. (28) hem naar huis zou brengen na een familiefeestje in Berghem. Maar, omdat Kaan D., samen met Antoon R. al iemand anders wegbracht, zocht Netten hem later die nacht dronken en boos op op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Tijdens de verschillende zittingen bleek dat de ruzie niet meer dan die van twee kleuters op een kinderfeestje was. Het enige verschil was dat deze ruzie werd beslecht op een manier die alleen past bij zware criminelen. Netten stormde op D. af, maar kreeg flinke klappen. Daarna zou hij een mes hebben getrokken, waarop hij vervolgens werd neergeschoten.

Peter Netten (30) overleed na 's nachts na een schietpartij op dit kamp in Oss.

Opnames cruciaal voor veroordeling

De uitspraak van het hof is toch wel een verrassing nadat R. eerder door de rechtbank werd vrijgesproken. De rechtbank vond al het bewijs te licht voor een veroordeling, maar het gerechtshof denkt daar heel anders over: Het hof gebruikt wél opnames die zijn gemaakt in het kader van Operatie Alfa. Zo is bijvoorbeeld in een opnamen te horen dat vader Martien R. tegen zijn vrouw zegt dat 'vriend van de familie' Kaan D. zich zou melden bij de politie en zou bekennen. En zo zou zoon Antoon niets te vrezen hebben. Martien R. zei ook dat er 'beelden moesten verdwijnen'. "Het is beter dat Kaan 15 jaar krijgt dan onze jongen", zei Martien R. tegen zijn vrouw. Het hof constateert verder dat Martien R. duidelijke instructies gaf aan zijn zoon wat hij wel en niet moest zeggen tegen de politie.

Verder zijn er opnamen van Kaan D. en zijn broer, gemaakt in de gevangenis, ook als bewijs gebruikt om Antoon te veroordelen en wordt nu ook een bezoek van Antoon aan zijn oom gebruikt als bewijs. Daar ging Antoon R. na de schietpartij naar toe. Op een opnamen is te horen hoe de handen van Antoon R. werden gewassen met een bijtend middel en dat dat pijn deed. Maar 'die pijn minder is dan jaren in de cel' zo zei de oom. De rechtbank vond dat geen aanwijzing dat het ging om kruitsporen weg te wassen, maar het gerechtshof gebruikt dit wel als bewijs dat Antoon R. de schutter was. Kaan D. nam aanvankelijk de schuld op zich voor de dood van Peter Netten, op verzoek van Martien R. Maar justitie heeft dat echter nooit geloofd. In plaats van een lange celstraf voor het doodschieten van Peter Netten, kreeg Kaan D. vijftien dagen cel van de rechtbank omdat hij Netten vlak voor diens dood een gebroken neus sloeg. Uitspraak vanuit cel

Antoon R. hoorde de uitspraak onbewogen aan vanuit de gevangenis in Veenhuizen. Hij kan nog in cassatie gaan tegen de uitspraak van het hof. Antoon R. zit vast vanwege drugshandel, wapenhandel en witwassen. Hij kreeg daarvoor tien jaar cel. Zijn vader Martien kreeg zestien jaar cel in dezelfde zaak. In december werd Antoon R. (32) nog vrijgesproken van betrokkenheid bij de aanslag met een granaat op een huis in Eindhoven in 2018. In die zaak was tien jaar cel geëist. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

