112-nieuws: Snelheidsduivel gepakt: rijbewijs inleveren en verplicht dure cursus volgen • Voetganger steekt over en wordt geschept door automobilist

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

21:11 Snelheidsduivel gepakt: rijbewijs inleveren en verplicht dure cursus volgen Een automobilist is zaterdagavond betrapt toen hij met 105 kilometer per uur door Etten-Leur reed waar je vijftig kilometer per uur mag rijden. Dat meldt de politie. Lees verder

19:08 Voetganger steekt over en wordt geschept door automobilist Een vrouw is zaterdag rond zes uur aangereden door een auto in Valkenswaard. De vrouw wilde te voet oversteken op de Damianusdreef toen ze werd geschept door een afdraaiende auto die vanuit winkelcentrum De Belleman kwam. Lees verder

18:24 Twee auto's botsen op elkaar in Breda Twee automobilisten zijn zaterdag op elkaar gebotst op de Gasthuisvelden in Breda. Een van de inzittenden is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Lees verder

17:05 Vrouw op scooter gewond na botsing met auto in Breda Een vrouw op een scooter is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Breda. De vrouw botste met haar scooter op een automobilist op de kruising van de Haagweg met de Verbeetenstraat. Lees verder

16:33 Gestolen auto per toeval binnen paar uur teruggevonden mét dieven erin In Bergen op Zoom is zaterdag een bedrijfsauto gestolen en binnen een paar uur teruggevonden, dankzij een alerte medewerker. Die zag de wagen, die volgens de politie erg opvallend is, een paar straten verderop rijden, maar zag dat de logostickers ervan af waren gehaald. Ook zaten er mensen in die ze niet herkende. Lees verder

12:35 Boom valt op huis in Rijen Een boom is zaterdagochtend op een huis gevallen aan het Aalmoezenier Fritschyplein in Rijen. Dit gebeurde rond elf uur. Lees verder

10:11 Man die onwel werd in hotel Oisterwijk draaide door en had kamer vernield De man die vrijdagavond buiten bewustzijn raakte in een hotel aan de Almystraat in Oisterwijk en in kritieke situatie naar een ziekenhuis werd gebracht, had de kamer waarin hij verbleef vernield. Na de herrie die hij veroorzaakte, werd rond kwart over acht de politie gebeld met de boodschap dat iemand 'volledig zou doordraaien'. Lees verder

09:47 Trein strandt: urenlang minder treinen rond Breda Op de hogesnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam Centraal reden zaterdagochtend minder treinen dan gebruikelijk. Oorzaak was een gestrande trein. Lees verder

06:44 Auto crasht op A50 Ravenstein: 'Inzittenden hadden engeltje op schouder' Een auto is vrijdagnacht gecrasht op de A50 bij Ravenstein. De auto raakte van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Lees verder

06:18 Rijbewijzen afgepakt van bestuurders die veel te hard rijden De verkeerspolitie Oost-Brabant heeft een drukke vrijdagnacht achter de rug. Meerdere automobilisten trokken zich weinig aan van de maximumsnelheid en moesten hun rijbewijs inleveren. Daarnaast werden meerdere automobilisten betrapt op rijden onder invloed. Lees verder

05:56 Inval bij nachtwinkel in Uden door douane, politie en gemeente De douane deed vrijdagavond samen met de politie en medewerkers van de gemeente een inval in nachtwinkel LekkerEnzo aan de Oranjestraat in Uden. De politie zou bij het begin van de actie kogelwerende vesten hebben gedragen. Lees verder