Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Jongeren op motoren en scooters veroorzaken overlast, één rijdt in op agent • Brandweer haalt hete accu uit auto in Rijen

Vandaag om 06:04
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:04

Jongeren op motoren en scooters veroorzaken overlast, één rijdt in op agent

Een bestuurder van een crossmotor is zondagmiddag ingereden op een motoragent in Breda. De agent ging de wijk Hoge Vucht in na meldingen van overlast vanwege roekeloos rijgedrag door jongeren op crossmotoren en motorscooters. 

Lees verder

05:53

Brandweer haalt hete accu uit auto in Rijen

De brandweer werd zondagavond opgeroepen in Rijen voor een auto waarbij rook uit de motor kwam. De auto stond aan de Zaaren in het dorp. 

Lees verder

05:45

Brand verwoest auto in Kaatsheuvel, flessen brandstof gevonden

Een auto is zondagnacht door brand verwoest aan de Anjerstraat in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ontdekt. 

Lees verder

05:31

Explosie verwoest voordeur huis in Eindhoven, verdachte scooter gezien

De voordeur van een huis aan de Poelaertstraat in Eindhoven is zondagnacht verwoest door een explosie. De ontploffing vond plaats rond drie uur 's nachts. De bewoners, een oudere man en zijn dochter, waren thuis maar raakten niet gewond.

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.