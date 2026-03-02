112-nieuws: Jongeren op motoren en scooters veroorzaken overlast, één rijdt in op agent • Brandweer haalt hete accu uit auto in Rijen

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:04 Jongeren op motoren en scooters veroorzaken overlast, één rijdt in op agent Een bestuurder van een crossmotor is zondagmiddag ingereden op een motoragent in Breda. De agent ging de wijk Hoge Vucht in na meldingen van overlast vanwege roekeloos rijgedrag door jongeren op crossmotoren en motorscooters. Lees verder

05:53 Brandweer haalt hete accu uit auto in Rijen De brandweer werd zondagavond opgeroepen in Rijen voor een auto waarbij rook uit de motor kwam. De auto stond aan de Zaaren in het dorp. Lees verder

05:45 Brand verwoest auto in Kaatsheuvel, flessen brandstof gevonden Een auto is zondagnacht door brand verwoest aan de Anjerstraat in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ontdekt. Lees verder