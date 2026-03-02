Advertentie
112-nieuws: Jongeren op motoren en scooters veroorzaken overlast, één rijdt in op agent • Brandweer haalt hete accu uit auto in Rijen
Vandaag om 06:04
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:04
Jongeren op motoren en scooters veroorzaken overlast, één rijdt in op agent
Een bestuurder van een crossmotor is zondagmiddag ingereden op een motoragent in Breda. De agent ging de wijk Hoge Vucht in na meldingen van overlast vanwege roekeloos rijgedrag door jongeren op crossmotoren en motorscooters.
05:53
Brandweer haalt hete accu uit auto in Rijen
De brandweer werd zondagavond opgeroepen in Rijen voor een auto waarbij rook uit de motor kwam. De auto stond aan de Zaaren in het dorp.
05:45
Brand verwoest auto in Kaatsheuvel, flessen brandstof gevonden
Een auto is zondagnacht door brand verwoest aan de Anjerstraat in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ontdekt.
05:31
Explosie verwoest voordeur huis in Eindhoven, verdachte scooter gezien
De voordeur van een huis aan de Poelaertstraat in Eindhoven is zondagnacht verwoest door een explosie. De ontploffing vond plaats rond drie uur 's nachts. De bewoners, een oudere man en zijn dochter, waren thuis maar raakten niet gewond.
