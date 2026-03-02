Man die vastzit voor aanrijden motoragenten ontkent dat hij dat was
De 41-jarige Marcin P., die in de cel zit omdat hij in oktober bij een achtervolging bij Eindhoven twee motoragenten zou hebben aangereden, ontkent dat hij bij die aanrijding betrokken was. Dat bleek maandag tijdens een eerste tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch.
De politie zag die avond een gestolen auto rijden, de Ford Fiesta was een paar dagen daarvoor gestolen in Geldrop. Twee motoragenten, twee politiewagens en een onopvallende SUV van de politie zetten op de A2 bij knooppunt Batadorp bij Best de achtervolging in.
Toen een van de motoragenten naast de auto ging rijden, stuurde de chauffeur van de auto ineens naar links, waardoor de motoragent onderuitging. Daarna knalde de andere motorrijder achterop een andere politieauto. De twee motoragenten raakten zwaargewond en konden in december nog steeds niet lopen. De bestuurder van de auto ging er daarna snel vandoor. Een dag later werd de gestolen auto gevonden in een wijk in Best, waar deze was achtergelaten.
Ruim twee weken later werd de Poolse Marcin P. (41), die geen vaste woonplaats heeft, aangehouden in Turnhout voor betrokkenheid bij het aanrijden van de agenten. Die betrokkenheid ontkent hij volgens zijn advocaat Gerard Maton. Verder heeft hij tot nu toe niets verklaard tegen de politie, zo werd in de rechtbank duidelijk.
Zijn advocaat noemde de achtervolging een ‘kamikazeactie’. Volgens hem had de politie na de diefstal de auto zien staan en er een peilbaken onder geplaatst. Op die manier konden ze als de auto zou gaan rijden, de dief misschien achterhalen.
Toen de auto op 29 oktober in beweging kwam, gingen er meteen vijf voertuigen van de politie achteraan. Volgens de advocaat hadden ze de achtervolging heel anders moeten aanpakken. “Maar in plaats daarvan reden de twee meest kwetsbare achtervolgers direct achter de auto. Dat is heel gevaarlijk”, oordeelde Maton. “Daar had iemand in moeten grijpen en moeten besluiten om het baken te volgen en de auto klem te rijden als die bijvoorbeeld bij een tankstation of ergens stilstond.”
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
Marcin P. was zelf niet aanwezig bij deze eerste zitting. Hij bleef in de gevangenis in Grave en blijkt ook nog een straf van 22 maanden voor diefstal uit te moeten zitten in België, zo bleek, al heeft hij die al uitgezeten, volgens eigen zeggen.
Helemaal bijzonder is dat Marcin P. al in 2017 is doodverklaard in een Pools ziekenhuis. Waarom en vooral ook hoe hij dat gedaan heeft, kon de officier van justitie ook niet vertellen. Maar dat zal hij ongetwijfeld hebben gedaan omdat hij niet meer gevonden wilde worden.
Wat hij precies in de regio Eindhoven deed is onbekend. En ook werd nog niet duidelijk wat deze P. nog meer op zijn kerfstok heeft.
De volgende tussentijdse zitting is op 22 mei.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.