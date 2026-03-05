Bakker Ergin laat vuurwerkterreur achter zich: 'Nu weer spelen met deeg'

Het is topdrukte in Bakkerij Asya in de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom. Terwijl mierzoete gebakjes en heerlijk geurende broodjes over de toonbank vliegen, draait eigenaar Ergin Yilmaz (39) overuren. Tussen het bakken en bedienen door vertelt hij hoe hij zijn zaak, die vorig jaar door vuurwerkbommen werd verwoest, weer wist op te bouwen.

"We zijn een jaar dicht geweest, dus we zijn erg blij dat we weer open zijn. Voor onszelf, maar natuurlijk vooral voor de klanten die ons hebben moeten missen. We draaien sinds kort weer en het is misschien nog wel drukker dan voorheen", vertelt Ergin met een brede glimlach op zijn gezicht. Hoe anders was dat rond de jaarwisseling van 2024. De Turkse bakkerij in Gageldonk-West werd in korte tijd maar liefst drie keer bekogeld met vuurwerkbommen. De fikse branden die daarop volgden, zorgden voor meer dan een ton aan schade.

"Natuurlijk was ik verdrietig. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat ik hier mijn hele hart en ziel in heb gestoken."

De bakkerij ligt op de kruising van de Kamperfoeliestraat en de Ericalaan. Op de kleine grasstrook naast de zaak hielden zich regelmatig rondhangende jongeren op. Om de gemoederen te bedaren stelde de burgemeester daarom rond de bakkerij een samenscholingsverbod in en kwam er tijdelijk cameratoezicht.

"Natuurlijk was ik verdrietig. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat ik hier mijn hele hart en ziel in heb gestoken. Gelukkig kreeg ik heel veel steun van klanten. Nu is het weer rustiger. Toch zou ik graag willen dat de gemeente uit voorzorg de camera’s weer terugplaatst", zegt Ergin. Na de vernieling van zijn zaak gingen hij en zijn medewerkers niet bij de pakken neerzitten. Ruim een jaar lang werkten ze eraan om de bakkerij weer op te bouwen. Enkele weken geleden kon hij de deuren van zijn compleet vernieuwde winkel en restaurant weer openen.

Bakkerij Asya aan de Kamperfoelistraat in Bergen op Zoom (foto: Erik Peeters)

Terugdenken aan de periode van de vuurwerkterreur doet hij liever niet meer. Die probeert hij ver achter zich te laten. Liever richt hij zijn aandacht op het maken van baklava, pizzabroodjes, geglazuurde lekkernijen en uiteraard Turks brood, zijn grote specialiteit.

"Spelen met deeg is het lliefste wat ik doe."

“Ik kom uit een echte bakkersfamilie; ook mijn broers zitten in het vak. Spelen met deeg, oftewel een goed en lekker brood maken, is nog altijd het liefste wat ik doe. Maar minstens zo graag maak ik een babbeltje met de klanten in de winkel”, vertelt de Bergse bakker. De daders van de vuurwerkbommen zijn nooit gevonden. Voor de veiligheid heeft Ergin inmiddels zelf een groot aantal camera’s in en om de bakkerij opgehangen, waarmee hij elk hoekje van zijn zaak in de gaten houdt. Hij hoopt dat hij nooit meer zoiets hoeft mee te maken.