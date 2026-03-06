Schoen met voet van vermiste Yoran Krol uit Sleeuwijk gevonden

Afgelopen maandag heeft iemand in een aftakking van de Beneden-Merwede een schoen met de voet van de sinds 23 december 2023 vermiste Yoran Krol gevonden. Dit heeft de politie vrijdagavond bekend gemaakt. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen om rekening te houden met een misdrijf.

Vermist sinds 2023 Yoran werd in de nacht van 23 op 24 december 2023 voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk. De 16-jarige jongen uit Sleeuwijk verdween na een feestje.

Een woordvoerder van de politie laat vrijdagavond weten dat een passant de schoen heeft gevonden. Vrijdagavond is de uitslag van het onderzoek daarvan teruggekomen.

Een dag later werd zijn fiets gevonden op de Merwedebrug, zo'n 12 kilometer van De Pomp. Later werd ook de jas van de jongen gevonden in het water bij Papendrecht.

Verschillende zoekacties

Sindsdien zijn er allerlei zoekacties op touw gezet. Zo werd er gezocht met duikers, sonarboten en een leger aan vrijwilligers. Een van de zoekacties was de grootste zoekactie met burgers in Nederland ooit, 2500 mensen deden mee. Het lichaam van Yoran is alleen nooit gevonden.

De politie stopte in januari 2024 met zoeken. Een woordvoerder gaf destijds aan dat zij ervan uit gaan dat Yoran in de rivier terecht is gekomen en is verdronken. Door de stroming was de kans groot hij op veel plekken terecht zou kunnen zijn gekomen.

Boek over vermissing

De ouders van Yoran schreven een boek over de vermissing van Yoran dat deze maand uitkomt. In het boek dat Zoon Waar Ben Je? heet, brengen ze hun emoties onder woorden en leert de lezer Yoran kennen. Daarnaast delen vader Daniël, moeder Mirjam en hun dochter Thirza hun inzichten over rouw. Ze hopen dat hun woorden bemoedigend zijn voor anderen die te maken hebben met rouw.