Ouders vermiste Yoran: 'Weten niet zo goed hoe we ons nu moeten voelen'

De familie van de vermiste Yoran is dankbaar dat er weer een stukje duidelijkheid is. Dat schrijven zijn ouders Daniël en Mirjam Krol op Instagram. Ze reageren daarmee op het nieuws dat de schoen en voet van Yoran zijn gevonden in de Beneden-Merwede.

"We zijn dankbaar dat er nu weer een stukje duidelijkheid is", zeggen ze. "Tegelijkertijd blijven er nog heel veel vragen over waar we geen antwoorden op hebben. We weten niet zo goed hoe we ons nu moeten voelen. We houden elkaar goed vast."

De ouders zijn dankbaar voor het werk van de politie en voor het feit dat er snel duidelijkheid over de vondst kon worden gegeven. "We trekken ons nu even terug", schrijven ze. Yoran Krol wordt sinds kerst 2023 vermist. Zijn fiets en jas werden kort na zijn vermissing gevonden, maar andere grote zoekacties door de jaren heen leverden telkens niks op.