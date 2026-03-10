Vader Yoran Krol over vondst voet: 'In mijn hart wist ik de uitkomst al'

Noodgedwongen krijgt het boek ‘Zoon, waar ben je?’ van Daniël Krol uit Sleeuwijk een sombere toevoeging. Vorige week werd een schoen en voet van zijn zoon Yoran gevonden. Een grootschalige zoekactie in de Dordtse Kil leverde afgelopen maandag niets op.

Zijn gevoel bij de vondst van een schoen met een voet van zijn zoon Yoran, in de afwatering van de rivier de Beneden Merwede, kan Daniël Krol een week later nog maar moeilijk beschrijven. “Aan de ene kant ben ik opgelucht dat er íets van Yoran gevonden is”, laat hij weten aan Omroep Brabant. “Aan de andere kant haalt het de eerste pijnlijke herinneringen na de vermissing van Yoran weer boven.”

“Er blijven nog heel veel vragen over waar we geen antwoorden op hebben.”

Daniël is dankbaar voor een ‘stukje duidelijkheid’ dat hij sinds de vondst heeft, schreef hij eerder op zijn Instagrampagina ‘Gebroken goud in rouw’. "Tegelijkertijd blijven er nog heel veel vragen over waar we geen antwoorden op hebben.” Gaat er bijvoorbeeld meer van Yoran gevonden worden? Een grote zoekactie door de politie, die met een boot met sonarapparatuur en met speurhonden de rivier de Dordtse Kil afzocht, leverde afgelopen maandag niks op. En wat gebeurt er met het stoffelijke overschot, dat vorige week maandag is gevonden in de afwatering van de Beneden Merwede? Ook dat is nog niet bekend.

"In mijn hart wist ik de uitkomst van het DNA-onderzoek al."

Sinds afgelopen week zijn Daniëls gedachten weer volledig gevuld met het gemis van Yoran. Dat schrijft hij in het sombere naschrift van zijn boek Zoon, waar ben je?, dat hij deze week noodgedwongen toevoegde. Eigenlijk was het boek, dat 27 maart uitkomt, al gedrukt. De laatste bladzijden met de droevige tekst worden er nu aan toegevoegd, voordat het naar de boekhandels gaat. In het boek beschrijft Daniël uitgebreid hoe de vermissing van zijn zoon een zoektocht voor velen werd. Na een jongerenavond in jongerencentrum De Pomp in Almkerk, raakt Yoran Krol op 23 december 2023 vermist. Zijn fiets wordt boven op de Merwedebrug gevonden. Enige tijd later wordt Yorans jas teruggevonden in het water bij Papendrecht. Vorige week maandag werd een schoen met voet gevonden in de Beneden Merwede. Het blijkt dezelfde witte sneaker te zijn die Yoran op de dag van zijn vermissing droeg. “Ondanks dat er toen nog geen DNA-onderzoek gedaan was, wist ik in mijn hart de uitkomst al”, vertelt Daniël. De verwachting was dat het DNA-onderzoek enkele weken tot enkele maanden zou kunnen duren. “We hebben geprobeerd om zo goed en kwaad als dat ging verder te gaan met ons leven.” Tegen alle verwachtingen in, kwamen de resultaten al na vier dagen binnen.

“Ik wist altijd al dat ik Yoran hier op aarde niet meer levend zou zien.”

“Tranen vloeiden niet”, biecht Daniël op in het boek, terugblikkend op het moment dat de resultaten binnenkwamen. Die brachten hem namelijk geen nieuwe inzichten. “Ondanks dat ik nog altijd intens verdrietig ben om het gemis van mijn zoon, wist ik altijd al dat ik Yoran hier op aarde niet meer levend zou zien”, licht hij desgevraagd toe. Een vraag waar Daniël gaandeweg wél antwoord op heeft gekregen, is hoe hij zijn zoon bij zich kan houden. Dat probeert hij over te brengen in zijn boek. “Yoran is in de afgelopen twee jaar naar mijn hart verhuisd. Herinneringen aan hem liggen daar verankerd.”