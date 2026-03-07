Pave bleef zoeken naar Yoran: 'Altijd geloofd dat we iets zouden vinden'

Hij zoekt al twee jaar wekelijks, soms bijna dagelijks naar de vermiste Yoran. Pave Verbeek vliegt sinds december 2023 vaak met zijn drone langs de rivier de Merwede, speurend naar welke aanwijzing dan ook. Maandag werd daar een schoen met de voet van Yoran gevonden. "Een gigantische klap voor de familie", zegt Verbeek.

"Ik ben zelf alleenstaande vader", zegt hij. "Als mijn zoon vermist zou raken, zou ik ook op deze manier zoeken. Ik heb de apparatuur, dus waarom zou ik niet helpen?"

Toen tijdens kerst 2023 het nieuws naar buiten kwam dat de 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk werd vermist , greep dat Pave Verbeek aan. Niet omdat hij de jongen en zijn familie persoonlijk kende.

Vliegen met drone bij water

Hij besloot samen met andere vrijwilligers van het Nationaal Drone Team Search and Rescue op pad te gaan in de buurt van het water. En dat bleef niet bij één keer. Het eerste jaar na de vermissing ging Verbeek elke week en soms bijna elke dag op pad. Ook in 2025 ging hij door.

"Omdat ik altijd heb geloofd dat áls Yoran in de rivier terecht was gekomen, we hem zouden vinden. Het verbaast me nu dus ook niet dat de schoen en voet zijn gevonden. We wisten eigenlijk dat zoiets eraan zat te komen, maar alleen niet wanneer."

Contact met de familie

Toch begrijpt hij dat het nieuws bij veel mensen hard is binnengekomen. "Dit is een gigantische klap voor de familie. Aan de ene kant is het heel triest, aan de andere kant is het een bevestiging van wat er is gebeurd. Dat is zwaar. Ik heb vrijdag contact gehad met de familie en ze sterkte gewenst."

Verbeek zegt dat hij zelf een 'stalen ziel' heeft. "Ik heb veel mensen in verschillende situaties gevonden. Daar moet je over praten, maar ik kan het ook naast me neerleggen. Ik vind het vooral fijn als ik iets voor mensen kan betekenen."

Voor nu stoppen Verbeek en zijn team met de zoekacties bij de Merwede. "We nemen in overleg met de familie even rust, om te beseffen wat er is gebeurd. Maar eind volgende week wil ik het liefst weer gaan zoeken. De kans is groot dat we meer gaan vinden."