Kinderen misbruikt op camping in Hoeven: Mels van B. gaat in hoger beroep

Mels van B., die jarenlang op onder meer een camping in Hoeven jonge meisjes seksueel misbruikte, gaat in hoger beroep. De advocaat van Mels van B. uit Barendrecht bevestigt berichtgeving hierover van het AD. De rechtbank veroordeelde de 46-jarige Barendrechter begin maart tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes.

De straf van de Rotterdamse rechtbank viel vier jaar hoger uit dan de eis van het OM . De advocaat had gepleit voor een celstraf van maximaal acht jaar , om sneller met de tbs-behandeling te kunnen beginnen.

Het grootschalige misbruik door de Barendrechter speelde zich niet alleen in zijn huis af, maar ook jarenlang op een camping in Hoeven. Van B. heeft bekend dat hij tientallen jonge meisjes, veelal vriendinnetjes van zijn dochter, ernstig seksueel heeft misbruikt. Hij drogeerde de kinderen en maakte beelden van het misbruik. De man maakte beeldopnamen van het misbruik. Ook misbruikte hij zijn eigen dochter en mishandelde hij zijn zoon door ook hem te drogeren met slaapmiddelen.

Tijdens de rechtszaak in januari hoorde de rechtbank vijftien verklaringen van betrokken ouders en slachtoffers. "Je hebt ons kind iets onherstelbaars aangedaan", zei een moeder in de rechtszaal in haar verklaring tegen de verdachte. "Je hebt haar vrijheid en onschuld weggenomen.”

"Het is voor de betrokken ouders en de slachtoffers een teleurstelling", zegt een woordvoerder van Namens de Familie als reactie op het nieuws van het hoger beroep. "Ze hadden gehoopt dat ze het juridische gedeelte nu af konden sluiten. En verder kunnen met verwerken. Hoger beroep betekent dat ze niet verder kunnen en dat is erg pijnlijk voor ze. Ze hadden gehoopt dat Mels van B. zijn straf zou accepteren en het is opnieuw een klap dat hij kiest voor zijn eigen belang."