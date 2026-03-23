112-nieuws: Brandweer schiet te hulp bij langzaam zinkende boot in Willemstad • Achtervolging na 112-melding eindigt met twee arrestaties in Breda

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

14:33 Brandweer schiet te hulp bij langzaam zinkende boot in Willemstad De brandweer heeft maandag een boot geholpen in jachthaven de Batterij in Willemstad. De boot had een lekkage en was langzaam aan het zinken. Lees verder

13:12 Achtervolging na 112-melding eindigt met twee arrestaties in Breda Twee mannen (18 en 24) zijn zondagavond opgepakt in Breda na een inbraak in een auto aan de Nijverheidssingel. Een man gaat zelf achter de verdachten aan en belt 112. Meerder politieauto's komen op de melding af en na een korte zoektocht kunnen de verdachten worden opgepakt. Lees verder

12:42 Brand in meterkast in huis Rijen In een huis aan de Gerbrandystraat in Rijen is maandagochtend rond elf uur brand uitgebroken in een meterkast. Het vuur was snel onder controle. Lees verder

10:07 Verdachte aangehouden in Tilburg na geweld: 'Alles zit onder het bloed' De politie heeft maandagochtend aan de Insulindestraat in Tilburg een verdachte aangehouden voor een 'geweldsincident', zoals de politie het noemt. Er zijn veel agenten op de been. Ze doen uitgebreid onderzoek bij een garagebox. "Alles zit onder het bloed", zegt een ooggetuige. Lees verder

09:48 Gasleiding geraakt bij werkzaamheden in Roosendaal Bij graafwerkzaamheden op een bouwterrein aan de Hoogstraat in Roosendaal is maandagochtend een gasleiding geraakt. De brandweer heeft metingen verricht en de omgeving is uit voorzorg afgezet. Lees verder

08:58 Vier auto's betrokken bij kettingbotsing in Deurne Op de N270, de weg van Deurne naar Helmond, is maandagmorgen een ongeluk gebeurd waarbij vier auto's betrokken zijn. Een betrokkene is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder

08:31 Zwaargewonde man (20) na ongeluk in Erp overleden aan verwondingen De bestuurder van een auto die zondag tegen een boom reed en in brand vloog op de Keldonkseweg in Erp is in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 20-jarige man uit Erp. Lees verder

07:48 Auto slaat om na botsing in Bakel Een auto is maandagochtend vroeg gekanteld na een botsing op het Ravensgat in Bakel. Het ging mis vlak bij de Bakelsebrug. Lees verder

07:21 Dode bij frontale botsing auto en vrachtwagen in Tilburg Een 66-jarige automobilist uit Tilburg is maandagochtend overleden nadat hij met zijn auto frontaal op een vrachtwagen botste op de Swaardvenstraat in Tilburg. Lees verder

07:06 Vrachtwagen met varkensmeel kantelt, A67 tot in de middag dicht Een vrachtwagen is zondagnacht gekanteld op de A67 van de Belgische grens richting Eindhoven. Het ging rond vier uur 's nachts mis bij Hapert. De weg is tot in de middag dicht, waarschuwt de ANWB. Lees verder

05:33 Brand verwoest auto's bij autoschadeherstelbedrijf in Valkenswaard Bij een autoschadeherstelbedrijf aan de Dragonder in Valkenswaard zijn zondagavond twee auto's in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over elf ontdekt. Lees verder