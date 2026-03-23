112-nieuws: Brandweer schiet te hulp bij langzaam zinkende boot in Willemstad • Achtervolging na 112-melding eindigt met twee arrestaties in Breda
Vandaag om 14:33
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
14:33
Brandweer schiet te hulp bij langzaam zinkende boot in Willemstad
De brandweer heeft maandag een boot geholpen in jachthaven de Batterij in Willemstad. De boot had een lekkage en was langzaam aan het zinken.
13:12
Achtervolging na 112-melding eindigt met twee arrestaties in Breda
Twee mannen (18 en 24) zijn zondagavond opgepakt in Breda na een inbraak in een auto aan de Nijverheidssingel. Een man gaat zelf achter de verdachten aan en belt 112. Meerder politieauto's komen op de melding af en na een korte zoektocht kunnen de verdachten worden opgepakt.
12:42
Brand in meterkast in huis Rijen
In een huis aan de Gerbrandystraat in Rijen is maandagochtend rond elf uur brand uitgebroken in een meterkast. Het vuur was snel onder controle.
10:07
Verdachte aangehouden in Tilburg na geweld: 'Alles zit onder het bloed'
De politie heeft maandagochtend aan de Insulindestraat in Tilburg een verdachte aangehouden voor een 'geweldsincident', zoals de politie het noemt. Er zijn veel agenten op de been. Ze doen uitgebreid onderzoek bij een garagebox. "Alles zit onder het bloed", zegt een ooggetuige.
09:48
Gasleiding geraakt bij werkzaamheden in Roosendaal
Bij graafwerkzaamheden op een bouwterrein aan de Hoogstraat in Roosendaal is maandagochtend een gasleiding geraakt. De brandweer heeft metingen verricht en de omgeving is uit voorzorg afgezet.
08:58
Vier auto's betrokken bij kettingbotsing in Deurne
Op de N270, de weg van Deurne naar Helmond, is maandagmorgen een ongeluk gebeurd waarbij vier auto's betrokken zijn. Een betrokkene is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
08:31
Zwaargewonde man (20) na ongeluk in Erp overleden aan verwondingen
De bestuurder van een auto die zondag tegen een boom reed en in brand vloog op de Keldonkseweg in Erp is in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 20-jarige man uit Erp.
07:48
Auto slaat om na botsing in Bakel
Een auto is maandagochtend vroeg gekanteld na een botsing op het Ravensgat in Bakel. Het ging mis vlak bij de Bakelsebrug.
07:21
Dode bij frontale botsing auto en vrachtwagen in Tilburg
Een 66-jarige automobilist uit Tilburg is maandagochtend overleden nadat hij met zijn auto frontaal op een vrachtwagen botste op de Swaardvenstraat in Tilburg.
07:06
Vrachtwagen met varkensmeel kantelt, A67 tot in de middag dicht
Een vrachtwagen is zondagnacht gekanteld op de A67 van de Belgische grens richting Eindhoven. Het ging rond vier uur 's nachts mis bij Hapert. De weg is tot in de middag dicht, waarschuwt de ANWB.
05:33
Brand verwoest auto's bij autoschadeherstelbedrijf in Valkenswaard
Bij een autoschadeherstelbedrijf aan de Dragonder in Valkenswaard zijn zondagavond twee auto's in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over elf ontdekt.
05:25
Automobiliste rijdt boom uit de grond in Breda
Een automobiliste heeft zondagnacht een boom uit de grond gereden naast de Ettensebaan in Breda. Door de botsing raakte de auto zwaar beschadigd.
