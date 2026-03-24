Voet vermiste Yoran binnenkort begraven: 'Op plekje bij ons in de buurt'
De voet van de vermiste Yoran Krol uit Sleeuwijk wordt binnenkort begraven. Tweeënhalve week geleden werd de voet van de jongen gevonden in een aftakking van de Beneden-Merwede. “Het is fijn dat we hem een plekje mogen geven”, zeggen zijn ouders en zus.
“De vondst van de schoen en voet van Yoran maakt veel los”, schrijven Yorans vader Daniël, moeder Mirjam en zus Thirza op hun Instagrampagina Gebroken Goud in Rouw. Tegelijkertijd betekent de vondst dat ze een deel van hem mogen begraven. “Hoe dubbel het ook is, het is ook fijn dat we Yoran na een vermissing van 26 maanden en één week een plekje mogen geven bij ons in de buurt.”
Binnenkort gaat dat gebeuren op een plek in de gemeente Altena. Dit zal in besloten kring plaatsvinden.
‘Eerste pijnlijke herinneringen’
Yoran raakt in de nacht van 23 december 2023 vermist, na een jongerenavond in jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Op de Merwedebrug wordt zijn fiets gevonden en enige tijd later, in januari 2024, wordt zijn jas teruggevonden in het water bij Papendrecht. Begin maart van dit jaar wordt een schoen met zijn voet gevonden in een aftakking van de Beneden-Merwede.
“Aan de ene kant ben ik opgelucht dat er íets van Yoran gevonden is”, laat Yorans vader Daniël enkele dagen later weten aan Omroep Brabant. “Aan de andere kant haalt het de eerste pijnlijke herinneringen na de vermissing van Yoran weer boven.”
Zoon, waar ben je?
Ondanks dat Daniël, Thirza en Mirjam nu de rust en ruimte nemen om voor zichzelf te zorgen en kracht vinden bij God, ligt hun boek Zoon, waar ben je? vanaf aanstaande vrijdag in de boekwinkels. "Het is een boek dat we nooit hadden willen schrijven", vertelden ze eerder aan Omroep Brabant.
Vlak voor de publicatie voegde vader Daniël noodgedwongen door de vondst van Yorans voet hierover een somber naschrift toe aan het boek. “Ondanks dat ik nog altijd intens verdrietig ben om het gemis van mijn zoon, wist ik altijd al dat ik Yoran hier op aarde niet meer levend zou zien”, zei hij daarover tegen Omroep Brabant.
"Het gemis van Yoran is nu op een andere manier dichterbij dan ooit, maar ons verlangen is niet veranderd", schrijft het gezin in aanloop naar de publicatie van het boek. De geplande boekpresentaties zijn afgelast, maar "we willen met ons boek nog altijd anderen meenemen in ons verhaal van rauwe vragen, twijfel, hoop en geloof".
