Voet vermiste Yoran binnenkort begraven: 'Op plekje bij ons in de buurt'

De voet van de vermiste Yoran Krol uit Sleeuwijk wordt binnenkort begraven. Tweeënhalve week geleden werd de voet van de jongen gevonden in een aftakking van de Beneden-Merwede. “Het is fijn dat we hem een plekje mogen geven”, zeggen zijn ouders en zus.

“De vondst van de schoen en voet van Yoran maakt veel los”, schrijven Yorans vader Daniël, moeder Mirjam en zus Thirza op hun Instagrampagina Gebroken Goud in Rouw. Tegelijkertijd betekent de vondst dat ze een deel van hem mogen begraven. “Hoe dubbel het ook is, het is ook fijn dat we Yoran na een vermissing van 26 maanden en één week een plekje mogen geven bij ons in de buurt.”

Binnenkort gaat dat gebeuren op een plek in de gemeente Altena. Dit zal in besloten kring plaatsvinden.

‘Eerste pijnlijke herinneringen’

Yoran raakt in de nacht van 23 december 2023 vermist, na een jongerenavond in jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Op de Merwedebrug wordt zijn fiets gevonden en enige tijd later, in januari 2024, wordt zijn jas teruggevonden in het water bij Papendrecht. Begin maart van dit jaar wordt een schoen met zijn voet gevonden in een aftakking van de Beneden-Merwede.