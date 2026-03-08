Twee jaar zoeken naar Yoran: dit gebeurde er sinds zijn vermissing

Meer dan twee jaar na de vermissing van Yoran Krol is er eindelijk een aanwijzing gevonden. Een voorbijganger vond maandag zijn schoen en voet in de rivier de Merwede. Sinds december 2023 wordt er naar de jongen gezocht. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Een tijdlijn.

25 december 2023

Joran Krol uit Sleeuwijk wordt vermist. Hij is sinds de nacht van 23 op 24 december niet meer gezien, maakt de politie tijdens kerst 2023 bekend. Yoran was in die nacht bij een jongerenavond bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Hij komt niet thuis. Zijn vader springt zondag 24 december meteen in de auto om hem te zoeken en zijn moeder belt de politie. Agenten zoeken met boten en een helikopter rond de rivier de Nieuwe Merwede, omdat er aanwijzingen zijn dat Yoran daar kan zijn. Maar de zoekactie levert niks op. Zijn fiets wordt wel gevonden op de Merwedebrug door medewerkers van het jongerencentrum, vertelt zijn moeder later. "Toen dacht ik: dit is niet goed, want die hoorde daar niet te zijn. Het is 12 kilometer van het jongerencentrum vandaan en lag niet op de route naar huis."

12 januari 2024

De jas van Yoran wordt dankzij een tip in de rivier gevonden. De familie doet een noodkreet: kom zaterdag helpen met zoeken. Coördinatie Platform Vermissing (CPV) organiseert een zoekactie samen met de politie. De organisatie verwacht zo'n driehonderd mensen.

13 januari 2024

De zoekactie naar Yoran wordt een van de grootste burgerzoekacties van Nederland. Zo'n 2500 mensen komen de hele dag helpen en kammen de omgeving uit. De familie is dankbaar voor alle steun. Maar ook deze zoekactie blijft zonder resultaat.

18, 20 en 24 januari 2024

Op deze drie dagen wordt er weer gezocht naar Yoran. Er worden boten met sonarapparatuur en speurhonden ingezet, en ook het Veteranen Search Team is erbij, maar het levert niks op.

29 januari 2024

De politie stopt met actief zoeken naar Yoran, omdat er geen aanwijzingen voor een misdrijf zijn en het zoekgebied steeds groter wordt. Alleen als er een nieuwe aanleiding is, gaat de politie weer op pad, zegt een woordvoerder. De politie gaat er vanuit dat Yoran in de rivier terecht is gekomen en is verdronken.

22 maart 2024

De familie van Yoran vraagt mensen in de buurt van het water om op te letten nu het weer beter wordt. Voorbijgangers die bijvoorbeeld in een bootje zitten en iets opvallends zien, wordt gevraagd dat te melden. De politie doet in juni een soortgelijke oproep.

23 december 2024

Het is precies een jaar geleden dat Yoran werd vermist. Grootschalige zoekacties zijn er niet meer, maar sommige vrijwilligers blijven stug doorgaan. Zoals Pave Verbeek. Hij zoekt nog wekelijks en soms zelfs dagelijks met een drone bij het water. Daar gaat hij nog lang mee door. Bekijk hier beelden één jaar na de vermissing:

4 juni 2025

De familie werkt aan een boek over de vermissing van Yoran. Zijn ouders en zus vertellen over de impact. "We weten 99,9 procent zeker dat hij in de rivier terecht is gekomen en is verdronken", zegt vader Daniël. "Dan ga je zelf een puzzel leggen, maar we weten niet of die klopt", vult moeder Mirjam aan.