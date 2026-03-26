Rechter: drie meisjes PSV Handbal mogen voorlopig niet terugkeren naar club
De drie meisjes die werden geschrapt als lid kunnen voorlopig niet terugkeren bij PSV Handbal in Eindhoven. Dat heeft de rechter in Den Bosch donderdag bepaald na een kort geding dat werd aangespannen door de moeders van de drie elfjarigen.
Eind 2025 zijn de drie kinderen door PSV Handbal geroyeerd als leden van de club. Volgens de ouders zou er een conflict zijn omdat hun kinderen niet verplicht wilden douchen.
PSV Handbal stelde dat het de ouders waren die zich hadden misdragen en dat de kinderen daarom de club moesten verlaten.
De rechter vindt dat de meisjes eerst de interne procedure van de handbalclub hadden moeten volgen, nadat zij geroyeerd werden als leden. En dat hebben zij niet gedaan.
Hoe zouden ouders zich hebben misdragen?
Tijdens de zitting in februari vertelde de advocaat van de club dat een wedstrijd in Someren compleet uit de hand liep omdat ouders de confrontatie zochten met de scheidsrechter.
Ook in november zou een wedstrijd van het team zijn ontspoord. De ouders zouden een coach van het team van Someren intimiderend hebben aangesproken.
Er volgden gesprekken tussen de club en de ouders over grensoverschrijdend gedrag, maar dat leidde niet tot een oplossing.
Moest er verplicht gedoucht worden bij PSV Handbal?
Ook het gezamenlijk douchen kwam in die gesprekken op tafel. PSV stelde dat samenzijn in de kleedkamer goed is voor het teamgevoel, ze zei wel begrip te hebben voor meisjes die niet gelijktijdig wilden douchen.
De moeders zeiden tijdens de zitting zich niet te herkennen in de beschuldigingen van het bestuur van PSV Handbal. Ze ontkenden dat de incidenten hadden plaatsgevonden maar zeiden wel te hebben aangegeven dat ze niet meer samen wilden douchen. “Ze mogen zelf hun grenzen bepalen juist als het gaat om het douchen", aldus een van de moeders tijdens de zitting.
De voorzitter van de handbalvereniging in Someren heeft later aan Omroep Brabant bevestigd dat er inderdaad wat was voorgevallen tijdens een wedstrijd. “In goed overleg en naar tevredenheid naar beide kanten is dit opgelost”, liet voorzitter Henk van der Loos weten.
Gesprek om tot elkaar te komen leidde tot niets
De rechter oordeelde tijdens de behandeling van de zaak in februari dat de twee partijen met elkaar om tafel moesten, om het conflict samen op te lossen. Maar dat gesprek liep uit op niets, dus was het toch aan de rechter om een oordeel te vellen.
De ouders moeten de proceskosten van ruim 1900 euro betalen.