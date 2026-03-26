Rechter: drie meisjes PSV Handbal mogen voorlopig niet terugkeren naar club

De drie meisjes die werden geschrapt als lid kunnen voorlopig niet terugkeren bij PSV Handbal in Eindhoven. Dat heeft de rechter in Den Bosch donderdag bepaald na een kort geding dat werd aangespannen door de moeders van de drie elfjarigen.

Eind 2025 zijn de drie kinderen door PSV Handbal geroyeerd als leden van de club. Volgens de ouders zou er een conflict zijn omdat hun kinderen niet verplicht wilden douchen. PSV Handbal stelde dat het de ouders waren die zich hadden misdragen en dat de kinderen daarom de club moesten verlaten. De rechter vindt dat de meisjes eerst de interne procedure van de handbalclub hadden moeten volgen, nadat zij geroyeerd werden als leden. En dat hebben zij niet gedaan. Hoe zouden ouders zich hebben misdragen?

Tijdens de zitting in februari vertelde de advocaat van de club dat een wedstrijd in Someren compleet uit de hand liep omdat ouders de confrontatie zochten met de scheidsrechter.