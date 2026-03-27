Jerrycan in de auto, explosie bij synagoge: Tilburgers blijven vastzitten

De vier Tilburgers die verdacht worden van het veroorzaken van een explosie en brandstichting bij een synagoge in Rotterdam blijven zeker dertig dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het gaat om twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17. De explosie vond plaats in de nacht van 12 op 13 maart bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Volgens het OM zijn de mannen woensdag en donderdag voorgeleid. Ze worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van een explosie met een terroristisch oogmerk.