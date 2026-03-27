Jerrycan in de auto, explosie bij synagoge: Tilburgers blijven vastzitten
De vier Tilburgers die verdacht worden van het veroorzaken van een explosie en brandstichting bij een synagoge in Rotterdam blijven zeker dertig dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.
Het gaat om twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17. De explosie vond plaats in de nacht van 12 op 13 maart bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam.
Volgens het OM zijn de mannen woensdag en donderdag voorgeleid. Ze worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van een explosie met een terroristisch oogmerk.
Jerrycan in auto
De vier verdachten liepen al snel tegen de lamp. De politie kwam hen op het spoor doordat het voertuig waarin ze reden opvallende bewegingen maakte op de weg. In de auto werd een jerrycan aangetroffen.
Vlak na de arrestatie viel de politie binnen bij vier woningen in Tilburg. Het is nog steeds niet duidelijk of er daadwerkelijk iets werd aangetroffen bij de huiszoekingen.
Vijfde verdachte
Een aantal weken later werd ook een vijfde verdachte aangehouden: eveneens een 19-jarige man uit Tilburg. Ook hij blijft langer vastzitten.
Eerder stelde justitieminister David van Weel (VVD) dat alles erop zou wijzen dat de Tilburgse verdachten zijn gerekruteerd. Ook gaf hij aan dat de mogelijkheid van Iraanse inmenging bij de aanslag wordt onderzocht.