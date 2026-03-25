Explosie synagoge: vijfde Tilburgse verdachte (19) langer vast

De vijfde verdachte (19) van de explosie bij de synagoge in Rotterdam blijft veertien dagen langer vastzitten. Dit heeft de rechter-commissaris woensdag besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie met terroristisch oogmerk.

De 19-jarige Tilburger werd vorige week donderdag aangehouden in Tilburg. Eerder werden al vier anderen Tilburgers aangehouden voor hun betrokkenheid bij de explosie. Dit viertal bestaat uit twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17 jaar oud. Ook zij zitten twee weken langer vast.

De explosie vond plaats in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Agenten kwamen de eerste verdachten op het spoor, doordat het voertuig waarin zij reden opvallend rijgedrag vertoonden. In hun auto vonden agenten uiteindelijk een jerrycan.

Doorzoekingen

Na de arrestaties doorzocht de politie vier woningen in Tilburg. Dat gebeurde onder meer aan het Van Delfthof, de Lage Witsiebaan en de Dirk Fockstraat. Waar de vierde woning staat, maakt de politie niet bekend. Ook is niet duidelijk of er bij de huiszoekingen iets is aangetroffen.

'Verdachten geronseld'

Alles wijst er volgens justitieminster David van Weel (VVD) op dat de verdachten van de aanslag zijn geronseld. Hij gaf vorige week aan dat ook de mogelijkheid wordt onderzocht of Iran betrokken is bij de aanslag op de synagoge.