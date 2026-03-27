Meer drugs in Moerdijk? 'Niet meer invoer maar een grotere pakkans'

Dertien ton cocaïne werd het laatste half jaar onderschept in de zeehaven van Moerdijk. "Het is niet zo dat de aanvoer van drugs is gestegen denken we, maar de controle is verbeterd. De pakkans is daardoor gestegen", zegt Jan Hoekman, teamchef van de zeehavenpolitie Zeeland-West Brabant.

De zeehavenpolitie Zeeland- West Brabant bestaat nu drie jaar en dat begint volgens de teamchef haar vruchten af te werpen. "Wij werken samen met de douane, marechaussee, politie en gemeente. Dit zorgt voor een bredere en betere aanpak", zegt teamchef Hoekman. Aantrekkelijk Moerdijk

Dit team controleert de volgende zeehavens: Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk. "Wat de haven van Moerdijk aantrekkelijk maakt voor drugsbazen is de ligging", vertelt Hoekman. 'Er is een goede infrastructuur van auto -en waterwegen. De drugs kunnen dan snel verder vervoerd worden."

"Daarnaast is er een groot ruimtelijk gebied", gaat Hoekman verder. "Hier vallen opslagloodsen minder op en er is relatief weinig sociale controle." Half verdoofd

Wie denkt dat half Brabant er verdoofd bij loopt met zoveel aanvoer van drugs, heeft het mis, zegt teamchef Marline van Hulst van de afdeling Roosendaal waar Moerdijk onder valt. "Een klein deel van deze drugs blijft in Nederland. Het merendeel reist door naar ergens in Europa." "Er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar wie er achter de drugshandel in en rond Moerdijk zit en hoe het in elkaar steekt", gaat teamchef Roosendaal verder met haar verhaal. "We kunnen daarom niet zeggen dat hier een grote criminele organisatie achter zit. Voor ons zijn het nu nog allemaal losstaande criminele handelaren."

We maakten een aflevering van de podcast 'Kort en bondig' over cocaïnevangsten in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren