112-nieuws: Boom omgewaaid in Breda • Drie rijstroken A2 dicht na ongeluk bij Vught, kilometerslange file

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08:06 Boom omgewaaid in Breda Een boom aan de Burgemeester Kerstenslaan in Breda is maandagochtend omgewaaid. De boom belandde op de weg en blokkeerde daarmee de weg voor verkeer. Lees verder

07:02 Drie rijstroken A2 dicht na ongeluk bij Vught, kilometerslange file Drie rijstroken van de A2 bij Vught, van Utrecht richting Eindhoven, zijn afgesloten na een ongeluk. Het ging mis bij de verbindingsweg naar de N65 richting Tilburg. Lees verder

06:50 Omgevallen boom blokkeert weg in Waalwijk De Meidoornweg in Waalwijk werd zondagnacht geblokkeerd door een grote afgebroken boom. Een voorbijganger zag dit rond vijf uur en belde de hulpdiensten. Lees verder

05:38 Dak waait van rij huizen in Roosendaal, ook zonnepanelen komen naar beneden Het dak van een rij huizen is zondagnacht naar beneden gekomen aan de Kastanjeberg in Roosendaal. Oorzaak was de harde wind. Ook zonnepanelen kwamen naar beneden. Een deel belandde in een boom. Lees verder