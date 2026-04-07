Verrotte steiger in Biesbosch weer toegankelijk door vrijwillige vaartaks

Booteigenaren kunnen dit vaarseizoen weer aanmeren bij de Benedenste Jannezand in de Biesbosch. Vanwege ernstige houtrot en onveilige situaties werd de aanlegsteiger daar vorig jaar verwijderd. Mede dankzij de vrijwillige vaartaks Biesbosch Vaantje is de steiger nu volledig hersteld.

“Goede afmeervoorzieningen zijn essentieel in een Nationaal Park als de Biesbosch”, zegt voorzitter Adriaan Schuller van stichting Biesbosch Vaantje. Maar het onderhoud en beheer van aanlegsteigers, strandjes en kanoplaatsen is duur. De gemeente Drimmelen begon daarom vorig jaar met een vrijwillige vaartaks. Een dagkaart kost vijf euro, wie het hele jaar door van het Nationaal Park wil genieten is 50 euro kwijt. De opbrengst gaat naar het herstel van recreatieve aanmeervoorzieningen in het zoetwatergetijdengebied. Recreanten kunnen met wensen en ideeën aankloppen bij de stichting, die dit vervolgens voorlegt bij Staatsbosbeheer. Daar kwam uit om de ruim 120 meter lange aanlegsteger bij de Benedenste Jannezand als eerste aan te pakken. In maart 2025 werd de steiger verwijderd wegens ernstige houtrot en onveilige situaties.

“Nu de steiger hersteld is, kunnen bezoekers weer genieten van dit deel van de Brabantse Biesbosch.”

“Die steiger is van grote waarde voor watersporters en recreanten”, zegt Schuller. De Zuiderklip en het Boswachterspad op de Hofmansplaat zijn via de aanlegsteiger te bereiken. “Nu die hersteld is, kunnen bezoekers weer genieten van dit deel van de Brabantse Biesbosch.” Op vrijdag 17 april wordt de steiger feestelijk geopend. 113.000 euro

Overigens was er niet meteen voldoende budget om de steiger volledig te herstellen. Dat kostte namelijk 115.000 euro. Het Biesbosch Vaantje werd het eerste jaar vierhonderd keer gekocht door particuliere booteigenaren. Dat leverde slechts 20.000 euro op. Ondernemers in de Biesbosch, zoals bootverhuur- en rondvaartbedrijven, brachten 35.000 euro in het laatje. Het beleidsprogramma Nationale Parken stelde 50.000 euro beschikbaar en de gemeente droeg 20.000 euro bij. Een crowdfunding van het Buitenfonds leverde bijna 74.000 euro op. Ook het Biesbosch Streekfonds en Staatsbosbeheer deden een duit in het zakje, om de kosten voor het herstel van de aanlegsteiger volledig te dekken.

Een bootbezitter bevestigt het Biesbosch Vaantje aan zijn mast in de jachthaven van Drimmelen (foto: Stichting Biesbosch Vaantje)