Zesde Tilburgse verdachte (20) van explosie bij synagoge niet langer vast

De zesde Tilburger die vastzat voor betrokkenheid bij de explosie bij een synagoge in Rotterdam is weer vrij. Dit laat het Landelijk Parket donderdagochtend weten. De 20-jarige man blijft wel verdachte, maar mag zijn proces in vrijheid afwachten.

De man uit Tilburg werd op donderdag 26 maart aangehouden en zat in volledige beperking. Het voorarrest van de 23-jarige man uit Amsterdam die op dezelfde dag werd aangehouden in verband met de aanslag in Rotterdam is wel verlengd.

Vijfde verdachten wel nog vast

De anderen vijf verdachten uit Tilburg zitten ook voorlopig nog vast. Het voorarrest van de vier verdachten die meteen na de explosie in maart werden aangehouden is eind maart met dertig dagen verlengd. Het gaat om twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17 jaar oud.

Ook de vijfde verdachte blijft de komende maanden vastzitten. De 19-jarige man uit Tilburg is de eerste waarvan het voorarrest met 90 dagen is verlengd.

Explosie bij synagoge

De explosie vond plaats in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Agenten kwamen de eerste vier verdachten op het spoor doordat het voertuig waarin zij reden opvallend rijgedrag vertoonde. In hun auto vonden agenten uiteindelijk een jerrycan.