Vijfde Tilburgse verdachte drie maanden langer vast voor explosie synagoge

De vijfde Tilburgse verdachte van de explosie in maart bij de synagoge in Rotterdam blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer vorige week besloten. De Tilburger (19) wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie met terroristisch oogmerk.

De 19-jarige verdachte is de eerste waarvan het voorarrest met 90 dagen is verlengd. Het voorarrest van de vier anderen Tilburgers die na de explosie zijn aangehouden werd eind maart met 30 dagen verlengd . Dit viertal bestaat uit twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17 jaar oud.

Ook de zesde verdachte (20) die de politie heeft aangehouden zit nog vast. De rechter-commissaris verlengde het voorarrest van deze man uit Tilburg op 27 maart met veertien dagen.

Explosie bij synagoge

De explosie vond plaats in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Agenten kwamen de eerste vier verdachten op het spoor doordat het voertuig waarin zij reden opvallend rijgedrag vertoonde. In hun auto vonden agenten uiteindelijk een jerrycan.

Doorzoekingen

Na de arrestaties doorzocht de politie vier woningen in Tilburg. Dat gebeurde onder meer aan het Van Delfthof, de Lage Witsiebaan en de Dirk Fockstraat. Waar de vierde woning staat, maakt de politie niet bekend. Ook is niet duidelijk of er bij de huiszoekingen iets is aangetroffen.