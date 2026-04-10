Ook in 'onzeker' laatste jaar worstelt provincie nog met grote beslissingen

Het woningtekort, de stikstofcrisis en het overvolle stroomnet: het is zomaar een greep uit de problemen waar het provinciebestuur, ook in dit laatste jaar voor de nieuwe verkiezingen, voor aan de lat staat. Normaal gesproken zou dat betekenen dat de huidige coalitie zich terughoudend opstelt. Maar in deze 'onzekere tijden' laat Gedeputeerde Staten het roer nog niet los. "We zien dat het komende jaar op diverse onderwerpen nog belangrijke besluiten nodig zijn."

Vrijdag gaan Provinciale Staten in debat over de Perspectiefnota 2027. Daarin zet het college haar plannen voor het volgende jaar uiteen. Ruimte en plannen voor Brabant

Veel van de problemen hebben te maken met ruimte. 'Niet alles kan overal en ook niet tegelijkertijd', is al langer het de boodschap van de provincie aan het Rijk. Voor de uitbreidingsambities van defensie is grond nodig, maar dat geldt ook voor het verduurzamen van de landbouw, het uitbreiden van de natuur en het vergroten van het energienet, om een paar voorbeelden te noemen. Denk bijvoorbeeld ook aan het mogelijk opheffen van het dorp Moerdijk. Daarover moet in juni een richtinggevend besluit worden genomen. Volgens de gemeente is het opheffen van het dorp onvermijdelijk door de uitbreiding van het haven- en industrieterrein en de komst van nieuwe energievoorzieningen. Het Rijk en de provincie zijn nog niet tot die conclusie gekomen. Ondertussen moeten er tot 2035 164.000 woningen in Brabant gebouwd worden, 14.000 per jaar. Al jaren haalt Brabant dat doel niet. Ook hier gooien stikstof, kosten, personeel en het elektriciteitsnet roet in het eten.