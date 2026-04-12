Familieruzie laat ravage achter: boetes voor negeren politielint

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere mensen op de bon geslingerd, omdat ze een afzetting negeerden op de Lage Witsiebaan in Tilburg. Drie zwaar vernielde auto’s lieten daar een ravage achter na een geëscaleerde familieruzie. Op sociale media schrijft een wijkagent zijn frustratie van zich af: "En ons de schuld geven."

Afgesloten Lang bleef onduidelijk wat zich precies had afgespeeld op de Lage Witsiebaan. De politie sloot de omgeving hermetisch af voor onderzoek. Er werd flink opgeschaald: politie-eenheden reden massaal door de wijk op zoek naar betrokkenen.

Een woordvoerder van de politie liet eerder weten dat het gaat om een uit de hand gelopen familieruzie . Bij het conflict zouden de bestuurders van de auto’s opzettelijk op elkaar zijn ingereden.

Volgens de politie liggen de betrokken families al langer met elkaar overhoop. "Iedere keer komt dit tot een uitbarsting." Van de bestuurders ontbreekt zondagmiddag nog altijd ieder spoor.

Lange nacht

Ook uit het bericht van de wijkagent blijkt dat het een lange nacht was. "Hoe mijn afgelopen nacht was.....", schrijft hij op sociale media. "Wachten, overleggen, nog meer wachten, proberen te begrijpen wat er is gebeurd, wachten."

Maar ook aan omstanders, die weinig begrip leken te hebben voor de afzetting, had de agent zijn handen vol. "En boze mensen een bekeuring geven die het nut van een afzetlint niet begrijpen en dan maar met hun auto het fietspad gebruiken."

De voorbijgangers werden op hun gedrag aangesproken. "Bij het horen van het boetebedrag werden ze boos omdat het niet goed aangegeven zou staan", schrijft de agent. "En dan ons de schuld geven."

Lint negeren

Voor de politie is het negeren van afzettingen door omstanders al langer een doorn in het oog. Zo ging het in maart nog mis bij de Kanaaldijk Noord in Son. Daar werd een overleden persoon gevonden, maar aan de politielinten hadden voorbijgangers geen boodschap.

"Door dit te negeren verstoor je het politieonderzoek, vernietig je mogelijk cruciaal bewijs, belemmer je het werk van de hulpdiensten en zie je mogelijk dingen die je niet van je netvlies afkrijgt", benadrukten wijkagenten toen.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen verklaarde eerder tegenover Omroep Brabant dat het vaker voorkomt dat mensen dit soort ‘belemmeringen’ bewust negeren. "Dat komt door een steeds groter wordend individualisme. Mensen denken: 'Ik moet gewoon kunnen komen waar ik wil'."