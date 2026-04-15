Weer ongeluk in deze S-bocht: 'Vliegen hier tien keer per jaar van de weg'

In een lange reeks van ongevallen ging het woensdagochtend opnieuw mis bij een S-bocht in de Veerweg, net buiten Sprang-Capelle. Een automobilist raakte zwaargewond bij een eenzijdig ongeluk. De man reed in de S-bocht rechtdoor en belandde in een sloot. Een voorbijganger vond de man en schakelde de hulpdiensten in.

Het is zeker niet de eerste keer dat het misgaat op dit punt in de weg. "Er rijden hier elk jaar wel tien of vijftien mensen van de weg", vertelt een buurtbewoner. "Er is ook wel eens een motorrijder omgekomen." "We hebben al vaker bij de gemeente gevraagd om de S-bocht uit de weg te halen en ook de bermen goed bij te houden, want je ziet de bocht slecht aankomen", gaat hij verder. Het verkeer uit beide richtingen vliegt bij de knik in de weg volgens de buurtbewoner uit de bocht. De bestuurder die woensdagochtend zwaargewond raakte kwam uit de richting Sprang-Capelle.

De situatie is zeker als het donker is gevaarlijk. De weg die vanuit Sprang-Capelle heel lang rechtdoor gaat, maakt plots een bocht en dat verrast veel bestuurders. In het afgelopen half jaar meldde Omroep Brabant al drie ongevallen op deze plek. In februari raakten twee inzittenden van een auto gewond en niet lang daarvoor reed een motorrijder de sloot in. Daarnaast raken ook bestuurders van de weg die het nieuws niet halen.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

De brandweer moest woensdagochtend een deur uit de auto knippen om bij het slachtoffer te kunnen komen. De man was aanspreekbaar toen hij uit de auto werd gehaald en hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Waalwijk, waar Sprang-Capelle onder valt, laat in een reactie weten mee te leven met het slachtoffer en zijn naasten: "Een ernstig verkeersongeval heeft veel impact. Wij nemen signalen over verkeersveiligheid altijd serieus en krijgen ook signalen dat er op deze plek vaker incidenten zijn geweest." Op dit moment is er volgens de gemeente geen concreet besluit om de weg ingrijpend aan te passen, zoals het recht maken van de S-bocht: "Dat soort verkeerskundige aanpassingen moeten zorgvuldig worden afgewogen. Op basis van feiten, onderzoek, gedrag van bestuurders en het totale verkeersbeeld ter plaatse." Er zijn op dit moment volgens de gemeente geen aanwijzingen dat de verlichting of markering ter plaatse niet op orde waren. De lichtmast die bij het meest recente ongeval is geraakt, is inmiddels hersteld en beschadigde zogenoemde bochtschilden - borden die automobilisten waarschuwen voor een verandering in het verloop van de weg - worden vervangen, laat een woordvoerder weten.