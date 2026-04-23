Vier Tilburgers blijven langer vastzitten voor explosie synagoge
De vier Tilburgers die verdacht worden van het veroorzaken van een explosie en brandstichting bij een synagoge in Rotterdam blijven langer vastzitten. Het voorarrest van de minderjarige verdachte (17) is donderdag door de raadkamer met een maand verlengd. De drie andere verdachten (19, 19 en 18) zitten zestig dagen langer vast.
Opvallend is dat de verlengingen van het voorarrest van de in totaal zes verdachten erg van elkaar verschillen. Zo besloot de raadkamer begin april nog dat de vijfde verdachte uit Tilburg negentig dagen langer vast moet blijven zitten. Deze 19-jarige man werd een paar dagen na de explosie opgepakt en is de enige verdachte waarvan het voorarrest met zoveel maanden is verlengd.
Een zesde verdachte, die op 26 maart werd opgepakt, is sinds begin deze maand juist weer vrij. De 20-jarige man uit Tilburg mag zijn proces in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte.
Voor de explosie bij de synagoge zit ook nog een 23-jarige Amsterdammer vast. Zijn voorarrest is in april verlengd met drie maanden.
Andere woordvoering over zaak zesde verdachte
De woordvoering van de eerste vijf verdachten wordt door het Openbaar Ministerie gedaan, terwijl dit bij de zesde verdachte en de man uit Amsterdam in handel ligt van het Landelijk Parket. Wat de reden hiervoor is, is onduidelijk.
De verdachten zitten sinds hun aanhouding in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
Explosie bij synagoge in Rotterdam
De explosie vond plaats in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Agenten kwamen de eerste vier verdachten op het spoor doordat het voertuig waarin zij reden opvallend rijgedrag vertoonde. In hun auto vonden agenten uiteindelijk een jerrycan.
Na de arrestaties doorzocht de politie vier woningen in Tilburg. Dat gebeurde onder meer aan het Van Delfthof, de Lage Witsiebaan en de Dirk Fockstraat.
Waar de vierde woning staat, maakt de politie niet bekend. Ook is tot op heden niet duidelijk of er bij de huiszoekingen iets is gevonden.