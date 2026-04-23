Vier Tilburgers blijven langer vastzitten voor explosie synagoge

De vier Tilburgers die verdacht worden van het veroorzaken van een explosie en brandstichting bij een synagoge in Rotterdam blijven langer vastzitten. Het voorarrest van de minderjarige verdachte (17) is donderdag door de raadkamer met een maand verlengd. De drie andere verdachten (19, 19 en 18) zitten zestig dagen langer vast.

Opvallend is dat de verlengingen van het voorarrest van de in totaal zes verdachten erg van elkaar verschillen. Zo besloot de raadkamer begin april nog dat de vijfde verdachte uit Tilburg negentig dagen langer vast moet blijven zitten. Deze 19-jarige man werd een paar dagen na de explosie opgepakt en is de enige verdachte waarvan het voorarrest met zoveel maanden is verlengd.

Een zesde verdachte, die op 26 maart werd opgepakt, is sinds begin deze maand juist weer vrij. De 20-jarige man uit Tilburg mag zijn proces in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte.

Voor de explosie bij de synagoge zit ook nog een 23-jarige Amsterdammer vast. Zijn voorarrest is in april verlengd met drie maanden.