ChipSoft-hackers gebaat bij goede reputatie: 'Anders wil niemand betalen'

Cybercriminelen die begin deze maand inbraken bij softwareleverancier ChipSoft en patiëntgegevens buitmaakten, hebben er belang bij hun reputatie hoog te houden. Als ChipSoft tot een overeenkomst met de criminelen is gekomen, is de kans daardoor groot dat de hackers zich aan afspraken zullen houden. "Anders wil niemand in de toekomst nog zaken met ze doen", legt cyberdeskundige Eward Driehuis uit.

Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de patiëntgegevens die bij de hack zijn gestolen nergens zijn gepubliceerd en vernietigd zijn. Of er geld aan de hackers is betaald, is niet bekend.

Het feit dat ChipSoft kan zeggen dat de gegevens veilig zijn, wijst er volgens Driehuis op dat zij tot een overeenkomst zijn gekomen met de criminelen. "Kennelijk heeft ChipSoft iets gezien of duidelijkheid gekregen van de dieven, waardoor zij ervan overtuigd zijn dat de gestolen gegevens vernietigd zijn", zegt hij. Vorige week werd ook al duidelijk dat de softwareleverancier aan het onderhandelen was met de hackers.

Als de softwareleverancier niet zeker van zijn zaak was geweest, zouden ze niet naar buiten hebben gebracht dat de gegevens vernietigd zijn. "De gevolgen zijn te groot voor ChipSoft om daar de mist mee in te gaan."

Reputatie van groot belang

Ook de reputatie van de hackers is bij een overeenkomst volgens Driehuis van groot belang. "Ze zullen er alles aan doen om een goede naam te krijgen. Als zij zich niet aan eventueel gemaakte afspraken houden, dan is dat slechte reclame voor de dieven en zullen toekomstige slachtoffers geen zaken meer met hen willen doen."