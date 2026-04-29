ChipSoft-hackers gebaat bij goede reputatie: 'Anders wil niemand betalen'
Cybercriminelen die begin deze maand inbraken bij softwareleverancier ChipSoft en patiëntgegevens buitmaakten, hebben er belang bij hun reputatie hoog te houden. Als ChipSoft tot een overeenkomst met de criminelen is gekomen, is de kans daardoor groot dat de hackers zich aan afspraken zullen houden. "Anders wil niemand in de toekomst nog zaken met ze doen", legt cyberdeskundige Eward Driehuis uit.
Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de patiëntgegevens die bij de hack zijn gestolen nergens zijn gepubliceerd en vernietigd zijn. Of er geld aan de hackers is betaald, is niet bekend.
Het feit dat ChipSoft kan zeggen dat de gegevens veilig zijn, wijst er volgens Driehuis op dat zij tot een overeenkomst zijn gekomen met de criminelen. "Kennelijk heeft ChipSoft iets gezien of duidelijkheid gekregen van de dieven, waardoor zij ervan overtuigd zijn dat de gestolen gegevens vernietigd zijn", zegt hij. Vorige week werd ook al duidelijk dat de softwareleverancier aan het onderhandelen was met de hackers.
Als de softwareleverancier niet zeker van zijn zaak was geweest, zouden ze niet naar buiten hebben gebracht dat de gegevens vernietigd zijn. "De gevolgen zijn te groot voor ChipSoft om daar de mist mee in te gaan."
Reputatie van groot belang
Ook de reputatie van de hackers is bij een overeenkomst volgens Driehuis van groot belang. "Ze zullen er alles aan doen om een goede naam te krijgen. Als zij zich niet aan eventueel gemaakte afspraken houden, dan is dat slechte reclame voor de dieven en zullen toekomstige slachtoffers geen zaken meer met hen willen doen."
Uiteraard blijft de kans bestaan dat de criminelen de data nog hebben.
Dreigden gegevens op dark web te zetten
ChipSoft werd begin deze maand getroffen door een hack. Het bedrijf is een grote speler op het gebied van digitale patiëntendossiers: het merendeel van de Brabantse ziekenhuizen en meerdere huisartsenpraktijken werkt met hun systemen.
Hoewel ziekenhuizen de dans grotendeels leken te ontspringen, bleken Brabantse huisartsenpraktijken wel geraakt. Verschillende huisartsenpraktijken waarschuwden daarom hun patiënten voor verdachte telefoontjes, mailtjes, sms'jes en appjes.
Huisartsenpraktijk Heikant uit Veldhoven heeft woensdagochtend aan patiënten laten weten dat een onafhankelijke externe partij nog niet heeft bevestigd dat de gegevens zijn vernietigd, ondanks de verklaring van ChipSoft.
Vorige week meldde de NOS dat de hackersgroep zou hebben gedreigd om de patiëntgegevens op het dark web te gooien. Op dat verborgen deel van het internet zou een bericht hebben gestaan met een aftelklok. De criminelen claimden daarin ruim 100 gigabyte aan data van ChipSoft te hebben gestolen.
Hier lees je alle verhalen over cyberaanvallen in Brabant.
Omroep Brabant maakte eerder een uitlegvideo over datalekken. Die zie je hier: