Expert gelooft ChipSoft-claim over vernietigde gegevens, zo zit het

Cyberdeskundige Eward Driehuis gelooft dat de gestolen patiëntengegevens van softwareleverancier ChipSoft zijn vernietigd. Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de data die cybercriminelen begin deze maand bij het bedrijf buitmaakten nergens zijn gepubliceerd en zijn vernietigd. Volgens Driehuis zou het bedrijf zo’n mededeling niet doen als daar geen zekerheid over is. "De gevolgen zijn te groot voor ChipSoft om daarmee de mist in te gaan."

Of er geld aan de hackers is betaald, is niet bekend. Het feit dat ChipSoft kan zeggen dat de gegevens veilig zijn, geeft volgens Driehuis alle schijn dat er aan de criminelen is betaald. "Kennelijk heeft ChipSoft iets gezien of duidelijkheid gekregen van de dieven, waardoor zij ervan overtuigd zijn dat de gestolen gegevens vernietigd zijn", zegt hij. Vorige week werd ook al duidelijk dat de softwareleverancier aan het onderhandelen was met de hackers.

Als de softwareleverancier niet zeker van zijn zaak was geweest, zouden ze volgens hem niet naar buiten hebben gebracht dat de gegevens vernietigd zijn.

Reputatie van groot belang

Ook de reputatie van de hackers is in het geval van een overeenkomst volgens Driehuis van groot belang. "Ze zullen er alles aan doen om een goede naam te krijgen. Als zij zich niet aan eventueel gemaakte afspraken houden, dan is dat slechte reclame voor de dieven en zullen toekomstige slachtoffers geen zaken meer met hen willen doen."