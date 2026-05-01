Brand uitgebroken in bos bij Loon op Zand, veel brandweerlieden aanwezig

Aan de Heideweg in Loon op Zand is vrijdagmiddag een bosbrand uitgebroken. De brand woedde in het bosgebied, dichtbij het Blauwe Meer. In totaal is een gebied van ongeveer 250 vierkante meter afgebrand. De omgeving moest grondig nat worden gemaakt om verdere uitbreiding te voorkomen.

De brandweer rukte groots uit en zette onder meer twee waterwagens en twee tankautospuiten in. Al snel werd opgeschaald naar middelbrand. Brandweerlieden gingen met slangen het bos in om het vuur met water te blussen.

Na ongeveer een uur was de brand onder controle. De brandweer is daarna nog een tijd bezig geweest met nablussen om zeker te zijn dat het vuur volledig gedoofd was.

Natuurbranden

Een dag eerder ging het even verder op helemaal mis op de Oirschotse Heide. Op het militaire oefenterrein ontstond brand, die zich snel verspreidde over een groot gebied op het droge terrein.

Ook in Budel brak donderdag brand uit op het militaire oefenterrein Weerter- en Budelerbergen. De vlammen bedreigden lange tijd het aangrenzende Kempen Airport. Het vliegveld moest ook uit worden ontruimd net als asielzoekerscentrum. De brand in Budel laaide vrijdagochtend weer op en woedt 's avonds nog steeds.