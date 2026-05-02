Weer brand op militair oefenterrein op Oirschotse Heide

Op het militaire oefenterrein op de Oirschotse Heide heeft zaterdagochtend weer een kleine brand gewoed. De brandweer was er snel bij, waardoor het vuur snel onder controle was.

De Marechaussee Brabant-Oost kreeg in de ochtend een melding van 'mogelijke rookontwikkeling' op de Oirschotse Heide. Al vrij snel werd die rook een brand, maar de brandweer had het vuur snel onder controle.

Donderdag ging een deel van de Oirschotse Heide in vlammen op na een grote brand. Het vuur zou zijn begonnen na een oefening met Chinooks. De brandweer zei vrijdag dat de brand uit leek.

Vuur bij oude brandhaard ontstaan

Het is nog niet duidelijk of de brand van zaterdagochtend is ontstaan omdat het vuur weer was opgelaaid, al lijkt dat voor de hand te liggen. "De brand van zaterdag was bij de oude brandhaard van donderdag", zegt een woordvoerder van de Marechaussee. "Maar er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak."

Vorig weekend en eerder deze week waren er ook al meerdere branden op de Oirschotse Heide. De brandweer sloot niet uit dat iemand die met opzet had aangestoken.