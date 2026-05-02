Weer brand bij natuurgebied tussen Oirschot en Middelbeers

In de buurt van Oirschot is zaterdagmiddag opnieuw vuur gezien in een natuurgebied waar eerder ook al brand heeft gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio van Zuidoost-Brabant.

De brandweer hoefde naar eigen zeggen alleen na te blussen, al zal dat nog wel even duren. "De brand is onder controle en zal niet verder uitbreiden."

In de buurt van Oirschot zijn de afgelopen dagen meer branden geweest, waaronder in het natuurgebied bij Middelbeers, waar ook deze brand woedde. De brandweer sloot niet uit dat iemand de branden opzettelijk heeft aangestoken.

Meer naar het oosten brak donderdag een grote brand uit toen militairen oefenden op de Oirschotse Heide. Ook daar was zaterdagochtend opnieuw brand.