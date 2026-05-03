Gaza-activist Osman (63) keert zondag terug in Nederland na arrestatie

De 63-jarige Gaza-activist Osman Tastan uit Steenbergen komt zondag rond 17.30 uur aan op Schiphol. Dat meldt de Nederlandse tak van de burgervloot de Global Sumud Flotilla, waar Osman deel van uitmaakt. Hij heeft zijn neus gebroken en gekneusde ribben.

Volgens de Nederlandse organisatie wilde Tastan de missie in Kreta graag blijven ondersteunen, maar heeft hij te veel pijn aan zijn verwondingen om fysiek werk te kunnen doen. De 63-jarige activist uit Steenbergen heeft een gebroken neus en gekneusde ribben. De Global Sumud Flotilla zei eerder dat hij zwaar was mishandeld door het Israëlische leger.

Israël hield eerder deze week meer dan twintig schepen van de burgervloot tegen voor de kust van Kreta. Ongeveer 175 opvarenden werden naar het Griekse eiland gebracht. Volgens de Global Sumud Flotilla raakte een aantal van hen gewond door het optreden van Israël. Twee van de opvarenden, die onderdeel zijn van de organisatie achter de burgervloot, zijn meegenomen naar Israël.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Osman mee was met de hulpgoederenvloot. Ook in oktober ging hij samen met Ammar uit Eindhoven mee op een van de schepen. De activistenvloot werd destijds onderschept door het Israëlische leger. Onduidelijk was daarna hoe het met Osman en Ammar was en waar zij precies waren. De twee activisten werden uiteindelijk vrijgelaten en kwamen terug naar Nederland toe.