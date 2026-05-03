Ezel Lou Lou heeft weer 'n pony dankzij Even tot Hier: 'Het is fantastisch'

De ongevraagde kappersbeurt van ezel Lou Lou deed deze week veel stof opwaaien. De pony van het dier was van de een op de andere dag weg, terwijl Lou Lou gewoon in de dierenweide in Ussen stond. Flink balen want de lange lokken zorgden ervoor dat de ezel geen vliegjes in zijn ogen kreeg. Het programma Even tot Hier heeft nu een oplossing bedacht.

Paulien Leemans (64) uit Oss is beheerder van de dierenweide en schrok zich vorige week rot toen ze zag dat Lou Lou een ongevraagde kappersbeurt had gehad. "Het is een Franse Poitou-ezel van ongeveer 26 jaar oud. Dat is min of meer de maximale leeftijd voor zo’n ezel. Dit is een groot ras", legde Paulien eerder uit. Door de leeftijd van het dier blijft hij gewoon staan als iemand hem aanraakt. De lange lokken waren een soort natuurlijke bescherming, zodat er geen vliegen in Lou Lou's ogen komen. Over de kwaliteit van de knipbeurt was de beheerder ook niet echt te spreken: “Het ziet er echt niet uit, het is helemaal 'misknipt'. Als het nou door een hondentrimster was gedaan, dan was het misschien nog wat.”

Paulien kreeg veel reacties op het nieuws. "Iemand zei al: 'ach, misschien komt er nog wel iemand voorbij met haarextensions'," lachte ze eerder. Die grap werd zaterdagavond werkelijkheid voor Paulien en Lou Lou.

Het programma Even tot Hier wilde de ezel en het baasje een hart onder de riem steken. Daarom ging de 100-jarige Neel, die eerder in het programma de wens uitsprak om nog één keer in een legerjeep te zitten, met veel bombarie naar Oss. Daar overhandigde ze ezel Lou Lou geheel onverwachts gloednieuwe extensions. Met klipjes schoven de dames de lange lokken in het haar van de ezel. "Het is helemaal fantastisch", glunderde Paulien in de uitzending. Paulien laat zondagavond in een reactie weten dat ze onder de indruk is van afgelopen week. En dat ze het wel even gehad heeft met alle media-aandacht. "Alle aandacht is overweldigend, ik heb heel veel persoonlijke appjes gekregen. Het lijkt wel of iedereen het gezien heeft, het houdt zondag niet op." Ze laat weten dat het goed gaat met Lou Lou. De extensions zijn er inmiddels wel weer uitgehaald.