Kamervragen over Moerdijk: 'Indruk gewekt dat bewoners zeggenschap hebben'

In de gang van zaken rond het opheffen van het dorp Moerdijk is 'ten onrechte de indruk gewekt dat bewoners zeggenschap hebben in dit proces'. Dat stelt Jimmy Dijk van de SP in Kamervragen die hij heeft ingediend over Moerdijk. Dijk reageert hiermee op berichtgeving van Omroep Brabant en wil van het kabinet weten hoe het proces precies is verlopen.

Vorige week bleek dat het Rijk zes maanden vóór de gesprekken met dorpsbewoners begonnen, het laten verdwijnen van het dorp al als beste optie zag. Dat roept de vraag op wat het nut was van de zogenoemde participatiebijeenkomsten. Eerder liet de gemeente Moerdijk al weten naar aanleiding van het nieuws in gesprek te willen met het Rijk. De gemeente was niet op de hoogte van de notitie. Ook de PvdA en GroenLinks in de Provinciale Staten stelden vragen.

Vertrouwen in de overheid

Net als de twee partijen in de Provinciale Staten begint Dijk over het vertrouwen in de overheid. Hij meent dat ten onrechte de indruk is gewekt dat de bewoners van Moerdijk zeggenschap hebben gehad in het proces rond het verdwijnen van het dorp.

'Ziet u in dat hiermee ten onrechte de indruk is gewekt dat bewoners zeggenschap hebben in dit proces? Wat denkt u dat hiervan het gevolg is voor het vertrouwen van mensen in de overheid?', zijn twee van de vragen die hij stelt.

Mona Keijzer

Dijk richt zijn vragen aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Klimaat en Groene Groei (KGG), van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Op dat laatste departement was Mona Keijzer in de vorige kabinetsperiode minister. Zij veranderde kort nadat de gemeente Moerdijk de inwoners inlichtte over het voornemen het dorp op te heffen plots van mening, zo concludeerde Omroep Brabant op basis van opgevraagde Woo-documenten. Lees hier alle vragen van Jimmy Dijk.

Kamer niet goed ingelicht

Dijk meent ook dat de Tweede Kamer niet goed is ingelicht. 'Waarom is deze informatie niet eerder met de Kamer gedeeld ondanks herhaalde informatieverzoeken en duidelijke aandacht van het parlement?', zo vraagt hij. Hij wil de antwoorden op zijn vragen hebben voor het volgende debat over het dorp Moerdijk. Wanneer dat debat plaatsvindt, is niet bekend.