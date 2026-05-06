'Bizar': Gillis gebruikt foto's van andere plekken voor parken in Kroatië

De foto's die Peter Gillis op zijn website gebruikt voor de parken die hij in Kroatië wil openen, kloppen in veel gevallen niet. Ze zijn bijvoorbeeld van andere plekken honderden kilometers verderop, of tonen stranden die van een heel ander land lijken te zijn. Dat ontdekte een Kroatische journalist die zich in de plannen verdiepte.

Peter Gillis wil, als hij zijn Nederlandse parken verkocht heeft, negen nieuwe vakantieparken openen in Kroatië. Omroep Brabant bezocht eerder een deel van de plekken en concludeerde dat de plannen stukken minder concreet zijn dan Gillis doet voorkomen. Nieuw onderzoek van de Kroatische krant Jutarnji List bevestigt dat. 'Investeerder of illusionist?' staat er boven een foto van Gillis.

Privéstranden

Uit eerder onderzoek van Omroep Brabant bleek al dat de parken vaak niet in het lokale bestemmingsplan passen, omwonenden er niks vanaf weten en burgemeesters van de betrokken gemeenten niet op de hoogte zijn. “Peter gebruikt grote woorden, heeft grote plannen en een hoop tekeningen!", zei een van hen tegen Omroep Brabant. Op sommige plekken wil Gillis volgens zijn website honderden vakantiehuisjes plaatsen waar er maar enkele tientallen toegestaan zijn, of plant hij een privéstrand terwijl dat in Kroatië geen optie is. Ook staat er op een van de tekeningen een haven, waar dat volgens het bestemmingsplan niet mag. Dat veel parken deels in Natura 2000-gebieden liggen en dus aan strenge milieuregels moeten voldoen helpt ook niet.

270 kilometer met de auto

Journalist Mario Pušić verdiepte zich in de plannen en stuitte op iets opmerkelijks. Op de website van Croatie Parcs staan meerdere afbeeldingen die niet overeenkomen met de realiteit. Zo zien we bij het geplande Resort Lakewood Mountain in Fuzine foto's van het plaatsje Dubovac, 260 kilometer verderop. En bij Resort River Side in Kuzma staan foto's van de Plitvicemeren, 270 kilometer zuidelijker. Resort Sea Line in Karlobag wordt dan weer voorzien van een foto van Primošten. Bepaald niet op loopafstand, het stadje ligt op zo'n 185 kilometer rijden. Daarnaast staat er bij Resort Serene Beach een foto van een strand dat volgens Pušić 'zeker niet Adriatisch, maar eerder Caribisch' is. De journalist noemt de situatie in zijn stuk 'bizar'. Hij geeft aan Gillis om een reactie te hebben gevraagd, maar deze heeft hij nooit gekregen.